Começam na segunda as inscrições para cursos do Cozinhalimento

A Prefeitura de Vargem Grande do Sul, através do Departamento de Ação Social e em parceria com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo realizará cursos gratuitos no espaço Cozinhalimento. As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 1º, e seguem até dia 10 de julho.

Todos os cursos oferecidos no Cozinhalimento têm objetivo de capacitar as pessoas, ensinando técnicas de produção, embalagem, calcular valores e a venda dos produtos, dando oportunidades para essas pessoas gerarem uma renda extra para a família.

No dia 16 de julho das 8h ao meio-dia acontecem os cursos ‘Diga não ao desperdício (aproveitamento integral dos alimentos)’ e ‘Alimentação saudável e montagem de saladas de potes’. No mesmo dia, das 13h às 17h, serão realizados os cursos ‘Congelamento de alimentos’ e ‘Salgados’.

No dia 17 de julho, das 8h ao meio-dia haverá curso de ‘Pães caseiros’. À tarde, das 13h às 17h, será ofertado o curso de ‘Bolo de pote’.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas das 13h às 16h no Departamento de Ação Social da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Primeiro de Maio, nº 359, no Centro.

A idade mínima para participação dos cursos é 16 anos e os documentos necessários são xerox do RG, CPF e comprovante de residência. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3643-2733.

Serão ofertadas 15 vagas para cada período dos cursos que serão ministrados no espaço Cozinhalimento do Centro de Acolhimento e Capacitação das Famílias “Sueli Gambaroto Mortais”.