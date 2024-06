Mais de 400 carros participaram do 3º Encontro de Carros Antigos

O 3º Encontro de Carros Antigos, uma realização do Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal em parceria com o Clube Relíquias do Asfalto, contou com a participação de mais de 400 carros nos dois dias de evento, conforme o informado pelo Clube Relíquias do Asfalto.

O evento aconteceu no sábado, dia 22, e no domingo, dia 23, das 9h às 17h. Durante o 3º Encontro de Carros Antigos, foram arrecadados mais de 600 quilos de alimentos não perecíveis e litros de leite, que serão doados a entidades. Os litros de leite arrecadados foram doados para o Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul e os alimentos para o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) na terça-feira, dia 25.

Com mais de 400 carros antigos das mais variadas marcas e modelos expostos, o 3º Encontro atraiu um grande público, totalizando mais de 12 mil pessoas por dia durante o evento, segundo o informado.

Impressionou também o número de cidades participantes, pois além de Vargem Grande do Sul, vieram carros de São João da Boa Vista, São Sebastião da Grama, Aguaí, Itobi, Pirassununga, Poços de Caldas, São José do Rio Pardo, Holambra, Campestre, Mogi Mirim, Divinolândia, Cabo Verde, Leme, Bandeira do Sul, Monte Santo de Minas, Mococa, Casa Branca, Espírito Santo do Pinhal, São Paulo e Caconde.

No primeiro dia de evento, houve show com a banda A Trinka, e no domingo, quem animou os presentes foi a banda Makna. No Encontro de Carros Antigos, havia uma Praça de Alimentação completa à disposição dos visitantes, com muitas barracas de comidas, como pastel, lanches, tilápia, comida japonesa, churrasco, pizza, arroz carreteiro e feijão tropeiro, cerveja e vários tipos de chopp, sorvetes e raspadinha para as crianças.

Também uma grande variedade de produtos podia ser encontrado nas barracas da Feira de Artesanato, nas de antiguidades e nos brechós.

Fotos: Reportagem