Acidente entre Vargem e Grama não deixa vítima

Na quarta-feira, dia 26, aconteceu um acidente na rodovia que liga Vargem Grande do Sul a São Sebastião da Grama envolvendo um veículo Astra com placas de Casa Branca e um caminhão que transportava produtos da Elma Chips, com placas de São João da Boa Vista.

O acidente em frente a Fuzil, aconteceu por volta das 18h30 e, felizmente, não deixou vítima fatal. O motorista do Astra foi socorrido pelo resgate da Guarda Municipal e encaminhado ao Hospital de Caridade com ferimentos leves, enquanto o motorista do caminhão nada sofreu.

O caminhão ia sentido Vargem a São João da Boa Vista e o Astra sentido São Sebastião da Grama quando houve a colisão.

A Polícia Rodoviária e a Guarda Municipal compareceram no local para auxiliar no trânsito, que logo foi liberado.