Tentou fugir, mas foi pego por tráfico

Um rapaz foi preso por tráfico de drogas na Rua Eliseu Garrido, na terça-feira, dia 25, por volta das 20h25, em uma área de mata que existe no local, conhecida como favelinha.

Como é de conhecimento da Polícia Militar que no local ocorre tráfico de drogas, alguns policiais foram averiguar o local e permaneceram na mata para interceptar quem fosse naquela direção, enquanto outra viatura foi no sentido contrário.

No local havia dois rapazes, um adolescente e um maior de idade, que fugiram ao verem a viatura, sendo abordados pelos policiais. Durante a fuga, a dupla caiu no chão. Em busca pessoal, foi localizado com um deles um pote de vidro com 140 pedras de crack e um celular Xiaomi, que tentou se desfazer jogando no chão.

Com o adolescente que estava junto, foram localizados 10 eppendorfs de cocaína e R$ 48,00 em cédulas diversas. Ao serem questionados, nada disseram sobre as drogas e valores encontrados. No local onde eles foram avistados, foi localizada uma embalagem plástica ainda lacrada, contendo diversos plásticos usualmente utilizados para embalar drogas.

Foi dada voz de prisão ao rapaz e voz de apreensão ao adolescente por tráfico de drogas. Foi realizado contato com o pai do menor de idade, sendo informado sobre o ocorrido para que fosse ao Plantão Policial para acompanhar o filho nos procedimentos. O pai, porém, se recusou a comparecer, alegando já estar cansado dos atos indevidos do filho. A irmã do adolescente foi ao Plantão Policial.

O boletim de ocorrência de tráfico de drogas foi registrado e o rapaz ficou preso, enquanto o adolescente foi liberado.

Foto: Policia Militar