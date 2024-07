Curso gratuito de garçom inicia em julho

A capacitação gratuita para garçom, oferecida pela Prefeitura de Vargem Grande do Sul, por meio dos Departamentos de Ação Social e Desenvolvimento Econômico e do Trabalho com SENAC, terá início no próximo mês.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo link https://forms.gle/a4bC2VKkv7KCXu8J9 ou presencialmente no prédio do Poupatempo localizado na Rua Coronel Lúcio, nº 925, no Centro.

As aulas serão presenciais, com início no dia 22 de julho, no Polo da UNIVESP em Vargem Grande do Sul, localizada na Rua São Brás, nº 200, na Vila Santa Teresinha.

A prefeitura ressalta que o curso de garçom é uma grande oportunidade para quem já trabalha na área ou para quem quer aprender uma nova profissão. “Um profissional capacitado, com experiência e certificado, com certeza vai ter muito mais oportunidades no mercado de trabalho. O curso é gratuito e todos têm oportunidade de se aperfeiçoar ou aprender uma nova profissão para começar uma vida profissional, ou até um trabalho extra gerando mais renda para sua família”, disse.

O garçom é o profissional que recebe e guia os clientes até suas mesas, apresentando o cardápio, anotando os pedidos e servindo os alimentos. Por meio de sua atuação, ele proporciona uma experiência agradável em restaurantes e estabelecimentos.

Além de servir alimentos e bebidas, o garçom também precisa estar atento às necessidades dos clientes, respondendo a perguntas sobre o cardápio, recomendando pratos ou bebidas, e garantindo que todos os pedidos sejam entregues corretamente e no tempo adequado. Eles também devem manter as mesas limpas e organizadas.

Um aspecto fundamental do trabalho de um garçom é a interação com o público. Eles devem ser corteses, prestativos e capazes de lidar com diferentes tipos de personalidades e situações.