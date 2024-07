Palestra no Fleming com o tema paz

Os professores e equipe da Escola Estadual Alexandre Fleming participaram de uma palestra muito especial na última quinta-feira, dia 27, às 9h. A palestra aconteceu nas dependências da escola com Sérgio Hornink da Arte Shitall.

Com o tema Paz, o momento foi de muita aprendizagem e autoconhecimento para os professores e membros da equipe que participaram.

Sérgio explicou que a Radiestesia Cósmica faz parte da Era da Luz, iniciada em dezembro de 2012, e foi trazida pela Arte Shitall à humanidade em meados de 1998. A radiestesia é uma forma de comunicação por geometria, onde os movimentos de objetos como pêndulos e varinhas refletem a comunicação do Ser de Luz de cada pessoa com a mente humana em que ela está.

“Ela é um sistema de identificação das frequências e amplitudes de fluxos e o operador é o real equipamento, sendo que o fluxo identificado não é o elétrico e sim o Universal ou Cósmico”, disse.

Os benefícios, conforme comentou Sérgio, são inúmeros, como autocontrole físico, mental, espiritual e de Ser de Luz, interação, integração e vivência coletiva com o meio, identificação de fluxos diversos (os negativos causam danos à saúde humana), identificação de doenças e regiões de baixo fluxo no corpo, pesquisas históricas, estudos dos símbolos e sinais, no meio espiritual, na arquitetura, psicologia, fisioterapia, farmacêutica e muitas outras áreas.

A radiestesia e Arte Shitall possuem cursos em Americana, Piracicaba, Rio Claro, São Paulo e também em São João da Boa Vista, além de online. As inscrições podem ser feitas pelo site www.arteshitall.com.br/curso-online. Em São João da Boa Vista, o curso acontece no Espaço Shitall Hilarion (A busca da verdade na ciência cósmica), localizado na Rua João Pessoa, nº 345. Há atividade aberta ao público gratuitamente às terças-feiras, às 19h50. Para mais informações, o número (19) 99472-9466.

Fotos: Arquivo Pessoal