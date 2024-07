Painel: Sem recesso

Dá muito trabalho cuidar

Uma das mais antigas lideranças da cidade na luta pela proteção dos pets, estressou esta semana e desabafou nas redes sociais sobre alguns pré-candidatos a vereador que estão abraçando a causa de última hora na tentativa de conquistar votos do eleitorado. Eles estariam apontando animais que precisam de cuidados e tentando repassar a ela para cuidar. “Mas levar para casa e cuidar, parece que não estariam se prontificando a fazê-lo”.

Não compareceram

Marcada sessão extraordinária para esta sexta-feira, dia 29 de junho, às 18h, para votação da importante Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), somente compareceram a presidente do Legislativo, vereadora Danutta Rosseto e o vereador Serginho da Farmácia que preside a Comissão de Finanças e Orçamento. Sem quórum, a lei não foi votada. Este era o último dia para os vereadores votarem a LDO.

Nunca aconteceu

Segundo o vereador Serginho, isso nunca aconteceu na Câmara Municipal que ele se lembre. A presidente Danutta marcou para segunda-feira, dia 1º de julho, às 11h30, nova sessão ordinária. Se não houver quórum novamente, será marcada reunião ordinária para terça-feira, quando era para o Legislativo já estar em recesso.

Sem recesso

Os vereadores deveriam ter entrado em recesso desde a última sessão ordinária realizada no dia 18 de junho, mas como não votaram a LDO, eles não poderão entrar em recesso, de acordo com a Lei Orgânica. A presidente Danutta iria fazer nova convocação dos nobres edis para votarem o projeto de lei enviado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes na segunda-feira.

Só depois entrarão em recesso parlamentar, voltando novamente a participar de reunião ordinária na Câmara Municipal no dia 6 de agosto, quando acontece a primeira reunião ordinária do Legislativo vargengrandense após o recesso. Neste ínterim, os vereadores poderão se reunir extraordinariamente se for necessário.