Alunos de Vargem foram medalhistas na Olimpíada Brasileira de Matemática

Alunos de Vargem Grande do Sul foram medalhistas na 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), que aconteceu em outubro. O resultado da OBMEP foi divulgado em dezembro e as medalhas e menções foram entregues em uma cerimônia em Campinas, na Unicamp, no dia 13 deste mês.

O aluno da Escola Estadual Benjamin Bastos Murilo Cabral Arrigoni da Silva ganhou medalha de prata nesta Olimpíada. Também da escola Benjamin, Ana Júlia de Freitas Oliveira foi contemplada com a medalha de bronze.

Três estudantes de Vargem receberam menção honrosa nível 1, Alice Costa Pereira da Escola Prof. José Gilberto de Oliveira Souza, Filipe Gomes e Manuela Banin Caio do Benjamin.

A menção honrosa nível 2 foi entregue a oito alunos da cidade, sendo Raul Basílio Benedito Fernandes, Giancarlo Cherelli e Mateus Donizeti Valentim do Benjamin, Sofia de Souza Lima Frigini e Laura Gabrieli Rodrigues do Alexandre Fleming, Erick Luciano da Silva e Heloiza Vitoria Miguel do Gilberto Giraldi, e João Victor de Oliveira do José Gilberto.

Receberam a menção honrosa nível 3 os alunos Leonardo Rodrigues Horácio do Giraldi, e João Pedro Ribeiro Manzano, Diogo Fermino Paina, Carlos Roberto Breves Júnior, Rafael Zonta Brito, Pedro de Freitas da Silva, Otávio Fiorette, Gustavo Felice e Silva, Flávia Helena de Souza, Jean Vinicius de Carvalho, Rafael Tavares Barbier, Denis Fabiano e Larissa da Silva Pereira da Etec.

A professora da Escola Benjamin Bastos, Neusa Aparecida Bedin Bernardelli também foi premiada.

Premiação regional

Na premiação regional nível 1, ganharam bronze os alunos Ana Júlia de Freitas Oliveira do Benjamin, Alice Costa Pereira do José Gilberto de Oliveira Souza e Filipe Gomes do Benjamin.

No nível 2, Murilo Cabral Arrigoni da Silva do Benjamin conquistou ouro e Raul Basílio Benedito Fernandes do Benjamin ganhou bronze.

Na premiação regional nas escolas privadas, Emily Chiara Ribeiro da Silva do Colégio Nova Era e Espelho Mágico conquistou bronze no nível 2.

Uma grande honra

Murilo Cabral Arrigoni da Silva, de 15 anos, ganhou medalha de prata na OBMEP nacional e ouro nível 2 na premiação regional. Atualmente ele está no 1º ano do Ensino Médio na Etec de Vargem Grande do Sul. Quando fez a prova, ele estava no 9º ano no Benjamin Bastos, sendo aluno da professora Neusa Aparecida Bedin Bernardelli.

Filho de Marco Antônio da Silva e Adriana da Silva Cabral, Murilo contou ao jornal como se preparou para a OBMEP. “Eu me preparei principalmente, fazendo algumas provas antigas da OBMEP e focando o máximo de tempo respondendo questões anteriores. Além disso, as aulas que eu tive na minha escola foram muito importantes para me preparar de forma técnica, e isso juntamente com as videoaulas que eu costumo assistir, eu consegui ir para a prova preparado”, comentou.

Para ele, a prova estava difícil. “Algumas questões tinham uma resolução um pouco mais simples, mas de modo geral, a prova estava difícil, especificamente por ter caído algumas matérias para as quais eu não estava tão preparado”, disse.

Murilo contou como foi conquistar essas medalhas e fez alguns agradecimentos especiais. “Pra mim, sempre é uma grande honra conquistar algo assim, principalmente analisando a escala que a OBMEP tem. Mas além de me sentir grato por conseguir essas conquistas, eu também preciso agradecer aos meus pais e familiares, que me incentivaram a estudar e fazer a prova da melhor forma possível, disse.

“Agradecer aos meus professores que me ensinaram lições que vão muito além de só matérias escolares, que foram muito importantes na hora da prova, e principalmente minha professora Neusa Bedin Bernardelli, que lecionava matemática para mim no ano passado. Devo agradecer à minha escola, que proporcionou a oportunidade de participar da OBMEP e a estrutura necessária para conquistar uma medalha, e acima de tudo, preciso agradecer a Deus, que me manteve no caminho certo para essa conquista tão gratificante”, completou.

Muito gratificante

Para Ana Júlia de Freitas Oliveira, aluna da Escola Benjamin Bastos contemplada com a medalha de bronze na competição nacional da OBMEP e bronze nível 1 na premiação regional, foi muito emocionante e gratificante receber a premiação.

Ela é aluna da professora Marineusa Aparecida Ribeiro. Atualmente, Ana Júlia tem 12 anos e está no 7º ano do Benjamin, mas quando fez a prova, estava no 6º ano.

Filha de Ana Claudia de Freitas e Paulo Henrique de Oliveira, Ana Júlia contou como se preparou para a Olimpíada Brasileira de Matemática. “Para me preparar para a prova eu estudei e ainda estudo no site oficial da OBMEP, cujo o nome é Portal da OBMEP”, explicou.

Ela comentou a Gazeta sobre a prova ser muito difícil. “Considerando que era a primeira vez que fiz a prova, eu senti uma certa dificuldade, pois era tudo muito novo para mim”, disse.

A vitória, porém, foi bem doce para a pequena Ana Júlia. “Conquistar essas medalhas foi muito gratificante, nunca me senti tão feliz. Agora quero me esforçar para tentar ganhar de novo”, finalizou.

Reconhecimento

A professora de matemática e ciências Neusa Aparecida Bedin Bernardelli foi uma das professoras premiadas na OBMEP. Ela dá aula no Benjamin Bastos e vários de seus alunos receberam medalhas e menções.

À Gazeta de Vargem Grande, a professora disse que é impossível não ficar feliz com o resultado. “Na verdade, é um reconhecimento do trabalho realizado juntamente com o comprometimento dos alunos”, disse.

A OBMEP

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), e promovida com recursos do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Criada em 2005 para estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área, a OBMEP tem como objetivos principais estimular e promover o estudo da Matemática, contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade e identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades, nas áreas científicas e tecnológicas.

Também são objetivos da OBMEP contribuir para a integração das escolas brasileiras com as universidades públicas, os institutos de pesquisa e com as sociedades científicas e promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento. O público-alvo da OBMEP é composto de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental até o último ano do Ensino Médio.

Fotos: Arquivo Pessoal