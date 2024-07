Tarifas dos pedágios foram reajustadas

As tarifas dos pedágios das rodovias do estado de São Paulo sofreram aumento de até 4,4% a partir desta segunda-feira, dia 1° de julho. O reajuste foi publicado na quinta-feira, dia 27 de junho, no Diário Oficial de São Paulo.

O aumento será aplicado em todas as rodovias operadas por 16 concessionárias: CCR AutoBAn, Via Colinas, Ecovias, Arteris Intervias, Renovias, CCR SPVias, Tebe, CCR ViaOeste, CART, Ecopistas, CCR RodoAnel, Rodovias do Tietê, Rota das Bandeiras, SPMar, ViaRondon, Entrevias e Tamoios.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o reajuste ocorre por causa da recomposição inflacionária nos últimos 12 meses, de junho de 2023 a maio deste ano.

Os preços estão baseados no Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) e no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de acordo com cada contrato.

As taxas dos pedágios nas rodovias administradas pela Renovias terão um aumento de 3,9%. Na praça do pedágio de São João da Boa Vista, na Rodovia Dom Tomás Vaquero, na SP-344, o valor da tarifa foi para R$ 6,80. Em Casa Branca, na Rodovia Prof. Boanerges Nogueira de Lima, a SP-340, o valor do pedágio foi para R$ 8,80. Já em Itobi, o valor do pedágio na Rodovia Deputado Eduardo Vicente Nasser passou a custar R$ 12,40.

Em Mococa, na Rodovia Prof. José André de Lima, na SP-340, o valor do pedágio foi para R$ 8,40. No pedágio de Águas da Prata, na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros, na SP-342, o valor da tarifa passou a ser R$ 5,80. Em Aguaí, o valor da tarifa no pedágio da Rodovia Dom Tomás Vaquero, a SP-344, foi para R$ 6,20.

Administrado pela Intervias, o pedágio entre Casa Branca e Santa Cruz das Palmeiras, na Rodovia Dr. Paulo Lauro, a SP-215, teve sua tarifa do pedágio reajustada para R$ 8,50, um aumento também de 3,9%.

O pedágio na Tamoios teve o maior aumento, de 4,48%, enquanto o menor foi nas rodovias da Tebe, sendo 0,33%.

Foto: Artesp