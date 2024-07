Padre Antônio Carossi comemora 14 anos de ordenação sacerdotal

Na última segunda-feira, dia 24, padre Antônio José Carossi completou 14 anos de vida sacerdotal. Natural de Vargem Grande do Sul, padre Antônio é filho de João e Ângela Carossi e neto de dona Joaninha. O padre está à frente da paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Vargem, há 5 anos e 7 meses. Ele assumiu a paróquia em 18 de dezembro de 2018.

Padre Antônio foi ordenado no dia 24 de junho de 2010 na Catedral em São João da Boa Vista, e em sua trajetória religiosa, atuou como vigário na paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Mogi Guaçu. Em seguida, foi pároco na paróquia Santo Expedito e Nossa Senhora da Consolação em São João da Boa Vista durante 8 anos, onde esteve antes de assumir a paróquia Nossa Senhora Aparecida de Vargem.

O padre agradece todo carinho e orações do povo de Vargem Grande pelos seus 14 anos de vida sacerdotal. Ele pede que continuem sempre rezando por ele e deseja a todos muitas graças e bênçãos pelas mãos da Mãe Aparecida, Sta. Filomena e do Bem-Aventurado Pe. Donizetti.

Fotos: Arquivo Pessoal