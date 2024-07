Padre Richard Strazza completa 20 anos de vida sacerdotal

O padre Richard Strazza da Silva completou 20 anos de vida sacerdotal na última terça-feira, dia 25, quando recebeu as felicitações da comunidade religiosa, de seus familiares e muitos amigos. Nascido em Vargem Grande do Sul, o padre tem 46 anos e é filho de Gilberto Gomes da Silva e Ana Regina Strazza da Silva. Pe. Richard é reitor do seminário São João Maria Vianney da Diocese de São João da Boa Vista, que fica em Brodowski, na etapa da configuração, sendo responsável pelos seminaristas e futuros padres.

Padre Richard foi diácono em Mogi Guaçu na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, retornando para Vargem Grande quando assumiu a Paróquia de Santana. Após, foi pároco na Paróquia Nossa Senhora do Rosário em Mogi Guaçu, quando foi designado para a Paróquia de Itaqui. Durante 7 anos, foi formador do Seminário, sendo 2 anos e meio no São João Maria Vianney e 4 anos e meio no Seminário Imaculado Coração de Maria em São João. De 2011 a 2013 estudou em Roma, quando retornou para a paróquia de Sant’Ana em Vargem Grande. Em 2015 foi designado para a Paróquia do Divino Espírito Santo em Divinolândia e, desde 2017, padre Richard se dedica na formação de seminaristas e futuros padres