SAE foi instituído há 15 anos e investe mais de R$ 30 MILHÕES em água e esgoto

Informe Publicitário

O SAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul, comemora no próximo sábado, dia 6 de julho, 15 anos em que foi instituído, passando a funcionar como Autarquia. Ele foi criado pela Lei Municipal nº 2.708, de 29 de junho de 2007, mas foi através do Decreto nº 2.842, de 6 de julho de 2009, que deixou de ser o Departamento de Água e Esgoto para se tornar uma Autarquia, entidade de direito público com autonomia econômica, técnica e administrativa, sendo fiscalizada e tutelada pela Prefeitura Municipal.

Vargem Grande do Sul comemora no próximo dia 26 de setembro, 150 anos de fundação e desde o início da sua história, a captação, o tratamento e distribuição da água servida aos seus habitantes era de responsabilidade da Prefeitura Municipal, através do Departamento de Água e Esgoto.

Com a criação do SAE, este passou a executar e explorar os serviços de água e esgoto do município, realizando obras relativas à construção e ampliação do sistema público de abastecimento de água potável e esgoto sanitário, bem como lançar, fiscalizar e arrecadar as receitas que incidem sobre os imóveis beneficiados com seus serviços.

Obras do SAE que estão em profusão pela cidade

Quem anda pelos diversos bairros da cidade e também no Centro, vai se deparar com obras em andamento ou concluídas, construídas pelo SAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul.

A atual administração viabilizou algumas linhas de crédito devidamente autorizada pela Câmara Municipal, que somado a recursos do próprio SAE ultrapassaram o montante de R$ 30.000.000.00 (trinta milhões de reais), para fazer frente aos investimentos necessários para a modernização da distribuição de água no município.

O projeto teve início em 2017, visando a melhoria na oferta de água com qualidade aos consumidores vargengrandenses.

No final de 2019, foi dado início à construção das novas adutoras e a troca de tubulações antigas da Vila Santana. Assim, foi possível trocar todo o encanamento antigo da Vila Santana.

Agora, o SAE está trocando toda a tubulação antiga do Centro Expandido da cidade, algumas datadas com mais de 80 anos, substituindo-as por tubulações em PEAD (polietileno de alta densidade). Os trabalhos do SAE em substituir os antigos encanamentos por novas redes através de métodos não destrutivos vão continuar, ato continuo, ainda este ano terá início a “troca” da tubulação antiga por nova na Vila Polar e Vila Santa Terezinha.

Novas redes adutoras

A rede adutora é a unidade mais importante do sistema de distribuição de água, conectando o reservatório maior a outro menor que armazena a água destinada a rede de distribuição. Na nova dinâmica que o SAE está implementando na distribuição de água do município, foi construída uma nova adutora saindo do Centro de Distribuição do Jd. Paulista, para o novo reservatório construído no Poliesportivo da Vila Santa Terezinha, visando atender os bairros da Vila Santana, Santa Terezinha, Jardins Paraíso I e II e o Jd. Iracema.

Outras adutoras estão sendo implantadas a partir do Centro de Distribuição do Jd. Pacaembu, visando atender as novas redes do Centro Expandido da cidade, onde está sendo feita atualmente toda a substituição da antiga tubulação de ferro.

Instalação de novas bombas e painéis

A modernização do SAE busca economizar e agilizar o processo de distribuição de água. Neste sentido, duas novas bombas de 125cv serão instaladas no Centro de Distribuição do Jd. Pacaembu que enviará água através das adutoras já instaladas, ao Centro de Distribuição do Jd. Paulista.

Estas bombas mais potentes vão garantir o consumo de água para todos os moradores dos bairros existentes acima da Rodovia SP 215, além da Vila Santana, Santa Terezinha, Jardins Paraíso I e II e o Jd. Iracema.

Outras duas novas bombas de 75 cv, também já adquiridas pelo SAE, serão instaladas na casa de bombas junto à Represa Eduíno Sbardellini e levarão água para o reservatório já instalado na Vila Polar, que enviará também para o reservatório já construído junto ao Clube do XXI de Abril, no alto do Jardim Fortaleza, atendendo todos os bairros vizinhos situados acima do Rio Verde.

Para atender as novas bombas, modernos painéis de controle já adquiridos serão instalados e através de inversores controlarão a velocidade e pressão da água, de acordo com a demanda.

Adquirida nova frota e maquinário

Uma dinâmica nova foi implantada para o atendimento aos serviços requisitados junto ao SAE, dividindo os profissionais da área em sete equipes, cada uma com um encanador e um ajudante geral. Para tanto, foram adquiridas sete Pick-Ups que são utilizadas para realizar as manutenções das redes de abastecimento de água, redes coletoras de esgoto e realizações das novas ligações de água e esgoto.

Outra importante aquisição foi o Caminhão Vacall, munido de hidrojato e tecnologia por sucção utilizado nas limpezas de fossas e encanamentos, agilizando os serviços, principalmente na desobstrução das redes coletoras de esgoto entupidas.

Uma escavadeira hidráulica da marca Liu Gong, de 22 toneladas veio complementar a frota de máquinas do SAE, agilizando os serviços. Também uma retroescavadeira JCB e equipamentos como compressor para perfurações não destrutivas e “tatuzinhos”, que são as perfuratrizes pneumáticas utilizadas na instalação não destrutiva de tubos de PEAD e PVC de maneira mais rápida.

Reforma da ETE – Estação de Tratamento de Esgoto

A ETE – Estação de Tratamento de Esgoto, localizada na Estrada das Perobeiras, tem importante papel junto ao SAE, pois a ela cabe o tratamento de todo o esgoto produzido na cidade, sendo devolvido de maneira adequada ao meio ambiente, contribuindo para sua preservação. O SAE procedeu uma reforma completa na ETE, com todos os aeradores sendo reformados; painéis de comando modernizados; o desarenador foi reconstituído, juntamente com a grade fina, equipamentos fundamentais para o tratamento preliminar do esgoto.

Está em processo de licitação, a compra de novos aeradores, modernizando ainda mais o tratamento de esgoto do município. Hoje cerca de 95% do esgoto produzido na cidade é captado e deste total, 100% é tratado e a água é devolvida novamente ao Rio Verde sem as impurezas geradas pela população.

Ainda nesta senda, o SAE contratou empresa especializada para elaborar o projeto de automação da ETE, sendo assim, estamos buscando verbas nas esferas governamentais para a execução do projeto.

Equipe do SAE agiliza os serviços

Para fazer frente a toda a demanda da população de Vargem Grande do Sul, estimada no último Censo de 2022 em 40.133 habitantes, o SAE conta com uma equipe de aproximadamente 70 servidores, distribuídos entre as áreas operacionais e administrativa. Eles trabalham em três unidades, sendo a principal nas instalações do Jardim Pacaembu, que abriga os responsáveis pela área administrativa, comercial, obras e serviços e a maioria dos operadores; o Poupatempo, onde fica a parte da área comercial e também operadores que trabalham na ETA junto à Represa Eduíno Sbardellini e na ETE.

Os servidores do SAE são os maiores responsáveis pela captação, tratamento e distribuição da água e do esgoto da cidade, cabendo aos mesmos importante papel para que a água chegue nos lares da cidade com qualidade e abundância.

Neste sentido, são ministrados cursos de melhoria na prestação dos serviços, aquisição de novas ferramentas e equipamentos sempre são realizadas, novos uniformes são fornecidos, novo vestiário foi construído, bem como todos os equipamentos de proteção individual (EPIs).

SAE busca economia de energia

Na nova concepção do SAE, um dos pontos levados em consideração é a economia de energia elétrica, que é o item mais caro na produção e distribuição de água e captação e tratamento do esgoto.

Neste interim, está em fase final de implantação, o processo de compra de energia elétrica no mercado aberto. Acredita-se que a economia poderá chegar em torno de 30% do que é gasto atualmente.

Também quando todo o sistema estiver interligado, haverá a desativação de várias bombas que funcionam 24 horas por dia. Com o funcionamento do novo sistema de reservação, grande parte da água será enviada por gravidade, evitando o uso contínuo dos motores elétricos que gastam muita energia.

Economia na perda de água tratada

Outro fator fundamental que está sendo combatido com todas as melhorias já realizadas e as que estão em andamento, é o combate a perda de água tratada.

A perda de água era em torno de 50% no município, hoje é menor que 36%, sendo que uma perda de até 20% na rede é considerada como aceitável pelas empresas do setor. O objetivo é uma vez terminado a implantação das trocas das redes da Vila Santana, Centro Expandido, Vila Polar e Vila Santa Terezinha, a perda chegue a 20% nas redes, que é o índice da Sabesp praticado na nossa região.

Isso deverá ter um impacto direto na saúde financeira do SAE, que hoje é auto suficiente, está com as contas em dia e fazendo vultuosos investimentos no setor, como o acima descrito.

Novos sistemas de controle

Dentre as propostas de modernização do SAE, está a implantação do Centro de Controle de Operações (CCO), que através de sensores e telemetria vão monitorar todas as operações do SAE em tempo real.

Uma vez em funcionamento, os responsáveis vão ter todos os dados do que está sendo produzido, ou seja, os níveis dos reservatórios, quantos motores estão em funcionamento, qual a pressão das redes, qual o nível de pressão das estações elevatórias de esgoto, dentre outros fatores importantes para o funcionamento do SAE.

A automação do sistema garantirá em tempo real tomadas de decisões rápidas e eficientes para solucionarmos os problemas apontados. No futuro próximo, a automação vai regular o sistema evitando paralisações da rede de água, fazendo com que os consumidores tenham cada vez menos problemas com o abastecimento de água.

Construção de novos filtros na ETA

Investir sempre para manter a qualidade da água, tem sido uma meta do SAE. Assim, foram trocados recentemente todos os antigos decantadores da ETA – Marçal Daniel de Andrade, localizada junto à Represa Eduíno Sbardellini.

Este trabalho propicia que a água já decantada, seja filtrada com maior facilidade, fazendo com que os aproximadamente 13 milhões de litros de água produzidos diariamente pelo SAE, após receber a desinfecção com a adição de cloro e flúor e isenta de bactérias e vírus, possa chegar tratada e com qualidade na casa dos consumidores.

Sete novos reservatórios construídos

Dentre as obras do SAE para acabar com a falta de água em alguns bairros da cidade, está a construção de novos sete reservatórios de água, passando dos atuais 4.600.000.00 (quatro milhões e seiscentos mil) litros reservados, para 7.960.000.00 (sete milhões e novecentos e sessenta mil), assim que os reservatórios ficarem prontos e passarem a funcionar.

Os novos reservatórios que serão incorporados ao sistema de distribuição de água do município serão: O da Vila Polar, com capacidade de 700 mil litros; o do Jd. Fortaleza instalado Clube XXI de Abril, que está pronto e com capacidade de 800 mil litros; o do Poliesportivo da Vila Santa Terezinha, já instalado e com capacidade de 250 mil litros; o do Jd. Dolores, já instalado com capacidade de 650 mil litros; o que foi recentemente instalado no Jd. Santa Marta com 250 mil litros; o construído no Centro de Distribuição do Jd. Paulista com capacidade para 500 mil litros e o instalado na Cohab VI, com capacidade de 150 mil litros. Todos os novos reservatórios somados aos já existentes, totalizarão ao final, quase oito milhões de litros de água reservadas para serem distribuídas para toda a cidade.

Dois novos Lagos em construção

Não basta ter bom tratamento e distribuição de água, se não houver reservação. Neste sentido, a prefeitura municipal está construindo dois novos Lagos, junto ao Rio Verde, que serão muito importantes para o futuro do SAE.

A primeira em fase mais adiantada de finalização, está localizada nas várzeas cujo antigo proprietário era o agricultor José Ribeiro de Andrade, mais conhecido como Zecão. Situada dentro do perímetro urbano da cidade, entre a Vila Polar e o Jardim São Paulo, esta área de várzea do Rio Verde tem em torno de 14 hectares, com capacidade de armazenar algo em torno de 600 milhões de litros de água, também quase a mesma capacidade da Barragem Eduíno Sbardellini, que seria de 720 milhões de litros.

O segundo lago está sendo construído nas terras da família de Antônio Carlos de Mello, logo acima da Barragem Eduíno Sbardellini e contempla uma área de aproximadamente 10 hectares, com uma área alagada de 81.462,72 m2, sendo esperado um volume de água acumulado de 230 milhões de litros de água.

Quando todas as represas estiverem prontas, juntando com a Represa Eduíno Sbardellini, haverá uma capacidade de armazenamento de água bruta em torno de 1,5 bilhões de litros para serem utilizadas pela população de Vargem Grande do Sul, garantindo o abastecimento de água para o futuro da cidade.

Sentimento de missão cumprida

O SAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul completa 15 anos, honrando a luta de todos os servidores municipais que contribuíram com a missão vital de entregar o precioso líquido aos moradores de Vargem Grande do Sul, ajudando na construção da Pérola da Mantiqueira, que neste ano comemora 150 anos de fundação.

Investir para melhorar a qualidade de água, sempre foi o nosso objetivo, pois assim, investimos também na saúde da população.