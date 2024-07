Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Fotos: Arquivo Pessoal

Faleceu Santinha Antônia Zocolau dos Santos, aos 87 anos de idade, no dia 26 de junho. Moradora da Fazenda Lagoa Formosa, era viúva de Armando Benedito dos Santos; deixou os filhos João Batista e Sérgio Batista; a nora Maria; os netos Eliana, Messias e Mesiel. Foi sepultada no 26 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimento em São Sebastião da Grama

Faleceu Miguel Rocha de Freitas, aos 84 anos de idade, no dia 20 de junho. Foi sepultado no dia 23 de junho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.