Mais de 400 judocas disputaram a 1ª Copa Bushido

Muita técnica, garra e superação marcaram a 1ª Copa Bushido, realizada no último sábado, dia 29 de junho, no Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez, em Vargem Grande do Sul. Organizada pela 8ª Delegacia Regional da Federação Paulista de Judô, em parceria com a Associação Bushido de Judô Kodokan e a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, a competição contou com a participação de 454 atletas, representando 19 entidades da modalidade de toda região.

Disputaram a 1ª Copa Bushido atletas de cidades como São Carlos, Araras, Leme, Limeira, Piracicaba, Santa Bárbara, Araraquara, Americana, São João da Boa Vista, Nova Odessa, Piracicaba, Sumaré, Rio Claro, além de Vargem Grande do Sul.

De acordo com o sensei Daniel Garcia, da Associação Bushido, o torneio foi prestigiado por judocas renomados, dirigentes de entidades e autoridades municipais, como Sidnei Paris, Kodansha 7º Dan e delegado regional da 8ª Delegacia Oeste, sensei Rodolfo Mathias coordenador da arbitragem, senseis kodanshas, o diretor municipal de Esportes e Lazer, Luís Carlos Garcia e o prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB).

Ainda na abertura, os alunos do Projeto Social Bushido de Judô fizeram uma homenagem ao aluno Kauê Andrade, que faleceu recentemente em Vargem Grande do Sul e que era atleta da Associação. A competição premiou mais de 100 vencedores em diversas categorias, desde Sub 07 até a categoria sênior.

Bushido conquistou 76 medalhas

A Associação e Projeto Bushido de Judô contou com 105 atletas desde as classes Sub 07 até a sênior, que conquistaram 20 medalhas de ouro, 24 medalhas de prata e 32 medalhas de bronze e na classificação geral ficou com o troféu de vice-campeã da 1ª Copa Bushido de Judô de Vargem Grande do Sul.

“Agradecimentos a todos que participaram e prestigiaram nossa Copa Bushido, aos árbitros, oficiais técnicos, equipe médica, bombeiros, a todos os alunos do Projeto Judô Bushido que lutaram e defenderam nosso escudo, aos pais e mães que compareceram e torceram pelos judocas, a todos que de uma forma ou de outra ajudaram na organização do evento e um agradecimento muito especial a todos da diretoria Bushido em nome da presidente Val Lima Taú que trabalharam muito essa semana e principalmente no dia do evento. Por fim agradecemos o diretor de Esportes e Lazer Luís Carlos, prefeito Amarildo Duzi Moraes e prefeitura de Vargem Grande do Sul, pela parceria e pelo apoio de sempre, sem esse apoio, a 1ª Copa Bushido de Judô não teria acontecido. Domo arigato gozaimashita”, agradeceu o sensei Daniel.