Jita Kyoei foi a campeã da Copa Bushido

Com 120 judocas inscritos na competição, a Jita Kyoei conquistou o troféu de primeiro lugar geral entre 19 associações e agremiações da 8ª Delegacia Oeste Judô da Federação Paulista de Judô, que disputaram a 1ª Copa Bushido de Judô.

Foram 22 medalhas de ouro, 23 medalhas de prata e 43 medalhas de bronze, num total de 88 medalhas na competição. “Sendo que de 88 medalhas, 45 judocas disputaram as finais de suas categorias”, comentou o sensei Marco Aurélio Lodi, responsável pela Jita Kyoei. “Os judocas lutaram bravamente e, superando todas as expectativas, conseguiram mais um feito: levar um Projeto Social de Judô ao ponto mais alto do podium”, comemorou o sensei.

“Parabéns a todos os alunos. Agradecimentos aos senseis que todas as semanas devotam suas vidas ao ensino e difusão do Judô Jita Kyoei”, disse. “Enquanto professor e fundador do Projeto Social Jita Kyoei de Judô em Vargem Grande do Sul, me orgulho demais em ver o crescimento e a força de nossos judoquinhas. Isso tudo é reflexo de um trabalho sério, árduo e que deixará frutos, não só em medalhas e conquistas, mas na vida de cada uma dessas crianças que participam do judô Jita Kyoei”, afirmou o sensei Marco Aurélio.