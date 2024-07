Mais de 120 alunos foram medalhistas da OMASP

Os 122 alunos das escolas estaduais de Vargem Grande do Sul que foram medalhistas na Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais de São Paulo (OMASP), receberam suas medalhas de ouro, prata e bronze, na quarta-feira, dia 3, no Centro Pastoral São Benedito. Foram medalhistas alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio das cinco escolas estaduais da cidade, sendo Aquiles Rodrigues, Alexandre Fleming, Benjamin Bastos, Gilberto Giraldi e José Gilberto.

A OMASP é uma atividade realizada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo com o apoio da Associação Olimpíada Brasileira de Matemática. O principal objetivo da OMASP é potencializar as aprendizagens dos estudantes em temas da Matemática, como por exemplo geometria, aritmética, álgebra, números, grandezas e medidas, probabilidade e estatística e lógica. Nesse sentido, a OMASP ajuda a evidenciar o talento dos estudantes na área das ciências exatas.

Na ocasião, compareceram os diretores das escolas estaduais Fabiana Bonini da Cruz e Souza do Alexandre Fleming, Francine Helena de Godoy do Aquiles Rodrigues, Marli Guilhermoni Passarela do Benjamin Bastos, Elaine Cristina Felipe Pinheiro do Gilberto Giraldi e o vice-diretor do José Gilberto Nilson Donizeti Rodrigues, representando o diretor Vicente Orrico Neto. Também compareceram diversas autoridades, como a diretora do Departamento de Educação, Renata Taú Bocamino, e a diretora do Departamento de Cultura e Turismo, Márcia Iared.

Ouro

Da Escola Benjamin Bastos, receberam medalha de ouro os alunos João Lucas Lindolfo dos Santos do 7º ano, Miguel de Oliveira Lopes do 8º ano, Adriel Hendrio Marcondes de Oliveira e Raul Basílio Benedito Fernandes do 9º ano.

Na Escola Gilberto Giraldi, o aluno Erick Luciano da Silva, do 1º ano do Ensino Médio, recebeu medalha de ouro.

No Alexandre Fleming, ganharam medalha de ouro Marcela Aparecida Mariano do 9º ano e Lívia Rodrigues do 1º ano do Ensino Médio.

Na Escola Achiles Rodrigues, recebeu a medalha de ouro a aluna Isabelly Carolini Candido do 2º ano do Ensino Médio.

Os alunos da Escola José Gilberto que receberam medalha de ouro foram Pedro Henrique Felisberto e Rafael Fernando Sagiorato do 6º ano, Lucas Roberto Pinto do 7º ano, Bryan Donizetty Zeferino do 8º ano, Vitor Henrique da Silva do 2º ano do Ensino Médio e Michele Santana Felisberto do 3º ano do Ensino Médio.

Prata

Os alunos do Benjamin que ganharam prata foram Francini Martins Bíscaro do 6º ano, Ana Júlia de Freitas Oliveira, Richard Lucas Occon e Júlia Russo do 7º ano, Fernanda Defonso Soares, Victor Hugo Cândido e Maria Carolina Lima de Oliveira do 9º ano.

Da Escola Alexandre Fleming, receberam medalha de prata os alunos Cezar Augusto Biazi e Sofia de Souza Lima Frigini do 9º ano, Heloísa Gabriela Tomasio, Sofia Calderari da Silva e Mariane Vidal do 1º ano do Ensino Médio, e José Pedro Polverente Pedro do 3º ano do Ensino Médio.

No José Gilberto, conquistaram a medalha de bronze os alunos Bryan Missias Alves de Freitas, José Fernando Popolo Filho e Murilo Augusto Barbier do 6º ano, Felipe Minhoto de Sousa do 7º ano, Alice Costa Pereira, Igor Eduardo Ferreira de Oliveira, Letícia Rodrigues de Souza, Matheus Domingueti e Vitória da Costa Ferreira do 8º ano, Elias Gabriel Rezende do 9º ano, Ana Júlia Luiz, João Vitor Alves Corrêa e José Wilson Cremasco do 2º ano do Ensino médio e Eduarda Gabrieli de Barros Ferreira da Silva e Felipe Ferreira Lindolfo do 3º ano do Ensino Médio.

Os alunos da Escola Achiles Rodrigues que conquistaram medalha de prata foram Ana Carolina Gonçalves e Maria Clara do Nascimento Ribeiro do 6º ano, Maria Vitória Custódio e Vitória Fernanda Roque da Silva do 7º ano, Miguel Pietro Gonçalves de Sousa do 8º ano e Elizeu Gonçalves Reis e Gabrielly Fermozeli Nogueira do 2º ano.

Bronze

No Benjamin, receberam medalha de bronze os alunos Heloísa Helena da Costa Moraes, Hétore Roque Rodrigues, Bianca Faria Coutinho, Isaac Bonfim Rocha, Heloísa Adão Buzato, Miguel Picon da Silva e Luís Felipi da Cunha Strazza do 6º ano, Manuela Banin Caio, Rebeka Vitória Figueiredo Ferreira, Sofia Macedo de Lima e Victória Gabrielly de Figueiredo Pedro do 7º ano, Filipi Gomes, Guilherme Bortoloto Pirola, Rian Lopes Coelho e Elisa de Cássia Charelli de Lima do 8º ano, e Marcos Vinícius de Paula de Souza, Mateus Donizeti Valentim, Matheus Fabiano, Lavínia Lopes Coelho e Ana Lívia Pereira Lopes do 9º ano.

Da Escola Gilberto Giraldi, ganharam medalha de bronze os alunos Miguel Santamarina do 7° ano, Yasmim de Godoy Rabelo e Lorena Rosseti Marchezini do 8° ano, Bruno Henrique Garcia do 9° ano, Gabriel Heldt Fabiano e Marcelo Antônio de Oliveira do 1º ano do Ensino Médio e Geovana Cristina Urtado e Guilherme Bueno de Oliveira do 3º ano do Ensino Médio.

Os alunos do Alexandre Fleming que receberam medalha de bronze foram Rafael Antônio da Silva Viti, Rebeka Vitória Figueiredo Ferreira, Victor Daniel Verginio Ribeiro, Victor Rafael Pinheiro de Souza do 7º ano, Ana Livia da Silva Figueiredo, Marina Aureliano de Oliveira, Paola Correa Ress, Renan de Andrade Dias do 8º ano, Davi Henrique Pereira da Silva, Matheus Rodrigues, Raphael Enzo de Aquino Arrigoni, Victor Adriel Cardozo Santos do 9º ano, Ana Júlia Polverente Garcia, Bruno Felipe Macedo dos Santos, Mateus Lemes Fernandes, Pietro Henrique Ribeiro de Oliveira, Rayane de Araújo do 1º ano do Ensino Médio e Ester Gabriele Dutra e Murilo Ambrosio Fortunato do 2º ano do Ensino Médio.

No José Gilberto, receberam bronze os alunos Laura Julia do Lago e Victor Hugo Garcia de Oliveira do 6º ano, Miguel Diniz e Victor Hugo da Costa Ribeiro do 7º ano, Heloa Cristina de Oliveira, Kauany Gabriele Bernardes e Mariana Rafaely de Sales do 8º ano, Cristian Candido Carvalho Martins Vianna do 9º ano, Sthefany Luisa Rezende de Oliveira do 1º ano do Ensino Médio, Maria Fernanda dos Reis de Souza, Yasmin Borsato do Nascimento e Letícia Gabrieli da Silva Costa do 2º ano e Amilton de Almeida Brandão, Ana Vitória Paulino de Lima e Nivaldo Donizete Garcia Júnior do 3º ano.

Da Escola Achiles Rodrigues, receberam medalha de bronze os alunos Arthur Henrique de Oliveira Martins, Felipe Gomes Santamaria, Jonas Miguel dos Anjos Guerts e Patricia Helena Sanches Ruiz do 6º ano, Enzo Gabriel Bernardi da Silva e Vitor Luis de Oliveira da Costa do 7º ano, Isabelli Fernanda dos Anjos Guerts do 9º ano, Kailaine Rezende da Costa do 1º ano, Ana Clara Tavares Valverde, Lucas Correa Gindro e Vitor Henrique da Silva Simões do 2º ano e Letícia Aparecida Presti do 3º ano.

Outras premiações

Foram homenageados como professores olímpicos os professores que tiveram o maior número de alunos premiados na OMASP, sendo o professor Aparecido Vagner Marinho do Alexandre Fleming, o professor Leandro Margoto de Oliveira, da Escola Aquiles Rodrigues, a professora Luciana de Godoi Leite do Gilberto Giraldi, a professora Marineusa Aparecida Ribeiro do Benjamin Bastos e as professoras Ana Célia Ferri e Sueli Queiroz do José Gilberto.

Também foi premiada a Escola Benjamin Bastos com a medalha olímpica sendo a escola do município com o maior percentual de estudantes medalhistas. A medalha foi recebida pela diretora Marli Guilhermoni Passarella.

Fotos: Reportagem