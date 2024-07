Nova diretoria do Rotary Club toma posse

A cerimônia ocorrida nesta terça-feira, dia 2 de julho, no Salão do Centro Pastoral São Benedito para a gestão 2024/2025 do Rotary Club de Vargem Grande do Sul foi muito prestigiada. Sob o lema rotário “A Magia do Rotary”, tomou posse pela segunda vez o empresário Natalino Elídio da Silva Júnior, sócio proprietário da empresa Quatro Irmãos Estrutura Metálica. Sua esposa Márcia Guilhermoni Elídio da Silva também assumiu como presidente da Casa da Amizade. José Luís dos Santos assumiu como novo diretor de Protocolo.

Deixou o posto o presidente Carlos Augusto Milan, que representou a entidade no ano 2023/2024 e sua esposa Aline de Freitas Milan, até então, presidente da Casa da Amizade. O evento contou com a presença de mais de 140 pessoas dentre os companheiros associados, familiares, convidados e autoridades distritais dos Rotarys Clubs de São João da Boa Vista, Poços de Caldas, Divinolândia, Aguaí e São Sebastião da Grama.

Foram empossados os novos companheiros Gustavo Elídio da Silva e Karim Costa Maluf de Paula. Pela Casa da Amizade assumiram Mariana Moraes Garcia e Talita Grazilida Silva.

Houve a entrega do Título Paul Harris ao rotariano João Batista Ferreira Marcondes Júnior e o título Safira para Hélio Donizete Lopes de Almeida. Também foi homenageada com o título Paul Harris, Maria Aparecida Tejada Moraes, da Casa da Amizade e com o título Safira, Márcia Guilhermoni.

Foram ainda homenageados os companheiros Paulo Ribeiro da Silva, pelos 56 anos de Rotary e Reneu Zamora pelos 50 anos de dedicação ao clube de serviços de Vargem.

Na sua despedida, Carlos Augusto Milan agradeceu a todos seus companheiros e também as senhoras da Casa da Amizade pela dedicação incansável e pelos trabalhos realizados durante sua gestão, que impactou a vida de muitas pessoas em Vargem, com ações que beneficiaram a comunidade, citando como exemplo o Hospital de Caridade. Também desejou muito sucesso ao novo presidente.

Também a presidente da Casa da Amizade Aline de Freitas Milan despediu-se do cargo e agradeceu o apoio que obteve durante seu exercício, dizendo que os trabalhos realizados fizeram a diferença na comunidade de Vargem. Ela desejou sucesso à Márcia Guilhermoni que assumiu como presidente da Casa da Amizade.

Na sua fala como novo presidente da entidade, Natalino Elídio disse que era uma honra estar à frente da instituição pela segunda vez e que iria trabalhar incansavelmente para, junto com seus companheiros, buscar resultados positivos para a comunidade. “Juntos enfrentaremos os desafios de tornar o mundo melhor, pois somos parte de algo maior”, afirmou.

O governador assistente André Hentz fez uso da palavra e falou que o Rotary de Vargem preza pela continuidade e tem a inovação na sua veia, valorizando a comunidade local, fazendo com que o clube de Vargem seja reconhecido na região e no distrito de como se deve agir na comunidade. “Um clube agregador, que cuida dos companheiros e de outros clubes também”, afirmou

Finalizando, um dos membros fundadores do Rotary Club de Vargem Grande do Sul, fundado em 10 de dezembro de 1968, Paulo Ribeiro da Silva que estava presente na posse da nova diretoria, deu uma “palinha” cantando “Solamente uma vez” em homenagem ao presidente Carlos Agusto Milan que deixou o cargo.

Fotos: Reportagem