Hildeberto Franco de Oliveira (Sula) foi um lutador

O desenvolvimento da bataticultura de Vargem Grande do Sul e região deve muito também ao agricultor Hildeberto Franco de Oliveira, mais conhecido como Oliveira ou Sula, que faleceu na terça-feira, dia 2 de julho, às 4h, em São João da Boa Vista, aos 83 anos de idade. Sua vivência em São Paulo, onde trabalhou na Kibon por vários anos e também sua experiência no comércio em Vargem Grande do Sul, onde foi um dos pioneiros a montar loja de supermercados da cidade na década de 70, o Supermercado Serra Azul, lhe proporcionou conhecimento e liderança ao mudar para o ramo da bataticultura.

Após vender o supermercado, Oliveira adquiriu terras e também foi plantar batata nos campos da cidade, já com o novo conceito trazido pelos japoneses através do pioneirismo de outro importante agricultor, Carlos Alberto de Oliveira (Carlitão), de quem passou a privar de amizade.



Como bataticultor, ajudou a criar a Associação dos Bataticultores de Vargem Grande do Sul (ABVGS), colocando todo seu conhecimento e prestígio atraindo outros produtores menores para as primeiras reuniões realizadas para esta finalidade. Depois também participou da criação da Cooperativa dos Produtores de Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul (Cooperbatata).

Mas foi através da construção da Câmara Fria do Complexo Frigorífico dos Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul, fundado em 26 de fevereiro de 1992, que ele deixou registrado sua determinação e luta para que o empreendimento se tornasse realidade, juntamente com outros companheiros na época.



A câmara fria para armazenamento de batata semente desempenha importante papel na produção da batata e foi sentindo a necessidade de ter este equipamento no município, que Oliveira se dedicou grande parte de sua vida. Ele presidiu o complexo frigorífico por um bom tempo e sempre esteve junto à entidade, colaborando para o seu progresso.

Na última entrevista que concedeu ao jornal Gazeta de Vargem Grande por ocasião do falecimento de Carlitão, Oliveira disse que se sentia orgulhoso pelo que contribuiu para o sucesso do desenvolvimento da bataticultura em Vargem e região, participando ativamente da construção da Câmara Fria, da criação da ABVGS e da Cooperbatata.

Oliveira era viúvo de Neusa Maria Otero de Oliveira, deixa os filhos Beatriz e Lucas, nora e familiares. Seu sepultamento foi realizado na terça-feira, dia 2 de julho, no Cemitério da Saudade.