Prefeitura inicia asfalto em paralelepípedo do Centro

Conforme noticiado pela Gazeta de Vargem Grande na edição do dia 8 de junho, na matéria intitulada “Eles estão com os dias contados”, esta semana teve início o asfaltamento sobre os paralelepípedos das ruas do Centro. Até o momento, o recapeamento teve início na Rua 1º de Maio, na Rua Prudente de Moraes e na Rua Major Corrêa. A intenção da atual administração é asfaltar a maior parte das ruas da cidade que ainda estão com esta benfeitoria, principalmente as que estão recebendo as novas redes de água que o SAE está construindo no Centro da cidade.

O paralelepípedo, conforme a matéria, foi o responsável pelo desenvolvimento da cidade, principalmente no tocante ao seu urbanismo, quando não existiam benfeitorias em suas ruas que eram todas de terra.

Fundada em 26 de setembro de 1874, os moradores de Vargem podem ter convivido sem o benefício de suas ruas calçadas sofrendo com a poeira e o brejo das chuvas por quase oitenta anos. O início do calçamento em Vargem Grande do Sul, conforme consta na página 60, do livro História da Câmara Municipal, cuja pesquisa ficou a cargo de Maria José Pereira Miranda, foi em 1941, durante a gestão do então prefeito Edmundo Dante Calió (1938/1944).

Segundo a história, as pedras usadas foram provenientes das rochas que foram dinamitadas durante a construção da estrada que liga Vargem Grande do Sul a São Sebastião da Grama, cujas obras tiveram início em 1938.

As ruas de paralelepípedos reinaram em Vargem Grande do Sul até em meados da década de 60, quando se passou a usar asfalto para recapear as ruas de terra. Segundo apurou o jornal, o primeiro prefeito a usar asfalto foi Nestor Bolonha, que governou a cidade de 1964 a 1969. O asfalto da Rua Quinzinho Otávio, da altura do Hospital de Caridade até a Praça da Matriz, foi realizado na sua gestão.

O jornal também tomou conhecimento que foi durante a última gestão de Alfeu Rodrigues do Patrocínio (1982/1988), que teve início o recapeamento com asfalto do trecho envolvendo a Praça da Matriz até o final da Rua do Comércio. Para alegria de uns e tristeza de outros, o bonito calçamento de basalto preto foi encoberto pela manta asfáltica. Logo, outros prefeitos também começaram a asfaltar encima dos calçamentos das principais ruas da cidade.