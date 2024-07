Diocese anuncia alteração nas paróquias

A Diocese de São João da Boa Vista publicou o anúncio de novas transferências do clero diocesano no sábado, dia 29 de junho. Entre as nomeações e transferências anunciadas pelo bispo Dom Eugênio Barbosa para as paróquias de Vargem e região, está a saída do padre Carlos Eduardo Dóbies como pároco da Paróquia Sant’Ana, que agora será assumida pelo padre Thiago Caldeira de Oliveira. Padre Carlos Eduardo Dóbies foi anunciado como administrador paroquial da Paróquia Santo Antônio.

Em 2017, padre Thiago Caldeira de Oliveira assumiu como vigário paroquial na Paróquia Coração de Maria em São João da Boa Vista. Em 2021, padre Thiago assumiu como vigário na Paróquia São Pedro Pescador em Mogi Guaçu e, no mesmo ano, foi anunciado como um dos assessores que deveriam preparar os relatórios da visita ad limina apostolorum.

Em 2023, assumiu como vigário forâneo da Forania São João. E, agora, foi anunciado como pároco da Paróquia Sant’Ana, em Vargem.

Já padre Carlos Eduardo Dobies, conhecido como padre Eduardo, assumiu a paróquia Sant’Ana em 2021. Natural de Casa Branca, ele foi ordenado padre há 25 anos, no dia 18 de dezembro de 1998.

Fez estágio pastoral durante dois anos na Paróquia São Joaquim, em Vargem, quando seminarista, depois mais um ano exercendo seu diaconato e seu primeiro ano de padre.

Após, foi transferido para Casa Branca, no Santuário Nossa Senhora do Desterro, onde permaneceu por 21 anos, sendo transferido de volta para Vargem, na Paróquia Sant’Ana, em 2021.

Agora, três anos depois, foi anunciado como administrador paroquial da Paróquia Santo Antônio, também em Vargem Grande.

Padre Helinho irá para Casa Branca

Uma alteração também foi anunciada pelo bispo Dom Eugênio Barbosa para a cidade de Casa Branca. Segundo o anúncio publicado pela Diocese de São João da Boa Vista, o padre Hélio Marcos Riciate, o conhecido padre Hélinho, que atualmente é vigário na Paróquia Sant’Ana, será pároco da Paróquia São João Batista em Casa Branca.

Padre Hélio Marcos Riciati nasceu em Borda da Mata, em Minas Gerais. Ele é o 12º filho do casal Lázaro Riciate e Antônia do Couto Riciate, ambos falecidos.

Padre Hélio foi ordenado presbítero há 18 anos, em São João da Boa Vista.

Desde que foi ordenado, realizou atividades pastorais em Mogi Guaçu, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida como vigário paroquial, na Paróquia São João Batista como pároco, na Paróquia Santa Terezinha e Paróquia Nossa Senhora do Rosário, como vigário paroquial, e também em Vargem Grande do Sul, como vigário paroquial na Paróquia Sant’Ana.

Outros anúncios

Em São João da Boa Vista, foi anunciado que o padre Denilson Seco será o pároco da Paróquia Coração de Maria, que padre Pedro Henrique Lúcio Primo assumirá como pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e que o padre Donato Fidanza Filho será o novo reitor do Propedêutico Beato Donizetti Tavares de Lima.

Padre Marcos Antônio Campanhari foi anunciado como pároco da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus em Mogi Guaçu e padre Anderson Ricardo Pereira será o novo pároco da Paróquia São José em Estiva Gerbi.

O padre Flávio Antônio Destro assumirá como pároco da Paróquia Divino Espírito Santo de Divinolândia. Também foi anunciado o padre Carlos Eduardo Alves como pároco da Paróquia São José em São José do Rio Pardo e o padre Benedito Maurício Mendonça como o novo pároco da Paróquia Santa Cruz em Aguaí.

Fotos: Arquivo Pessoal