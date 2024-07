Editorial: A boa política que criou o Real

O Plano Real completou 30 anos no dia 1º de julho e pode ter passado desapercebida por muitos vargengrandenses esta data que mudou a economia do Brasil e a vida dos brasileiros, até então afogada em uma inflação que bateu o recorde de 47,4% no mês de junho de 1994, chegando a quase 5.000% em 12 meses. Ao ser implantado o Real, a inflação cai no mês de julho para 6,84% e em agosto de 1994, para 1,86%.

Só para o leitor ter uma ideia, o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) registrou uma variação mensal de 1,38% em junho de 2004 ante os 47,4% registrados há 30 anos quando ainda não existia o Plano Real.

Como sempre, quem mais sofria com o absurdo da inflação daquela época, eram os mais pobres da sociedade brasileira. Vários planos econômicos foram tentados antes para debelar o flagelo inflacionário, como o Plano Cruzado 1, Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor 1 e Collor 2, até que um time de políticos e economistas, sob o governo do então presidente Itamar Franco, colocou em prática o Plano Real em 1994.

Bom lembrar a liderança do então ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, a quem coube a coordenação e implantação do Plano, cuja função política e o sucesso do Real, acabou por elegê-lo presidente da República por dois mandatos pelo PSDB.

Dentre os economistas, há de salientar os nomes de Pérsio Arida, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Gustavo Franco, considerados os pais do Plano Real, que mudou não só a economia, mas também a parte política e jurídica do Brasil naquela época, com grandes avanços em vários setores do país.

Dentre as grandes reformas preconizadas pelos gestores do Plano Real e muitas levadas a cabo, estavam a negociação da dívida externa, o ajuste das contas públicas, a desindexação da economia, reforma no sistema tributário, regras no Orçamento, na organização do funcionalismo e da Previdência Social. Também a Lei de Responsabilidade Fiscal veio depois no bojo do Plano Real.

Quando homens públicos responsáveis se unem visando um bem maior, o Brasil é capaz de corresponder e obras como o Plano Real são passíveis de acontecer. Quando bons políticos colocam a causa pública acima de suas ambições, alguns milagres acontecem. Ao combater a hiperinflação do Brasil há 30 anos, o Plano Real provou que milagres podem acontecer em solo brasileiro.

Foto: Marcelo Casal Jr. / Agência Brasil