Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Carlos Cadini

Sem dúvida, foi no esporte que Carlos Cadini se tornou conhecido na cidade, se destacando como um dos principais jogadores da sua época, tanto no futebol de campo onde atuou no IV Centenário e na Vargeana, como também de salão com destaque para o Ás de Ouro e o Reio de São João da Boa Vista. Era um dos torcedores mais empolgados do Palmeiras FC.

Também era muito conhecido pelo seu trabalho com publicidade através de carro de som, atendendo vários estabelecimentos do comércio da cidade, profissão que realizava há muitos anos em Vargem Grande. Atuou também no comércio da cidade e foi proprietário da Caverna Lanches, localizada ao lado da Escola D. Pedro e da Caverna Som, que ficava na rua do Comércio, ao lado do foto Nilo.

Carlos faleceu nesta segunda-feira, dia 1º de julho, por volta das 3hs, aos 65 anos, em sua residência. Era casado com Marizilda Bovo Cadini e não deixa filhos.

Era filho de Shirley Fiorini Cadini e João Batista Cadini, deixou os irmãos Ricardo, Sônia e Rosana e sobrinhos.

Seu sepultamento foi realizado no dia 1º, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Eliana Pereira Romano

Faleceu em Poços de Caldas, a vargengrandense Eliana Pereira Romano, aos 67 anos idade, na sexta-feira, dia 28 de junho. Era viúva de Rogério Hosni e deixou a filha Bruna. Eliana era filha da confeiteira Maria José Pereira Romano, a “Mili” e do marceneiro Lydio Romano. Estudou no grupo escolar Benjamin Bastos e no colégio Alexandre Fleming.

Trabalhou no Banespa por 18 anos e lecionou ciências na escola D. Pedro II, com indicação do talentoso professor dr. Osvaldo Pereira.

Também teve comércio local e, politizada, participou ativamente da campanha de eleição do deputado Simão Pedro. Seu sepultamento aconteceu no último sábado, dia 29, no Cemitério da Saudade.

Fotos: Arquivo Pessoal

Faleceu Jair Marques, aos 76 anos de idade, no dia 30 de julho. Residia em São José do Rio Pardo; era viúvo de Inês de Souza Marques; deixou os filhos Luciano, Ronaldo, Maria Luiza e Sofia; as noras Márcia e Heloisa; netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 1° de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luís Donizeti Defante, aos 63 anos de idade, no dia 29 de junho. Morador do Jd. Ferri, Luís Donizeti deixa os irmãos Maria de Lourdes, José Carlos, João Donizete e Rita; o cunhado Juraci; as cunhadas Sandra e Maria Aparecida e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 30 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Alexandre da Silva, aos 52 anos de idade, no dia 29 de junho, em São João da Boa Vista. Alexandre trabalhava como programador da APS Distribuisora há quase 30 anos; deixou a esposa Claudete Prado Moreira Silva; o filho Vinícius; a mãe Benedita Justino da Silva; irmãos; cunhados – de Vargem Grande era cunhado de Iletro Osório Caciola; deixou também sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 30 de junho, no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista.

Faleceu Dalva Rosa de Carvalho, aos 65 anos de idade, no dia 2 de julho Moradora no Jardim Fortaleza; deixou o marido Antônio Batista de Carvalho e os filhos Emerson e Rodrigo. Seu sepultamento aconteceu no dia 3, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Gilmar Aparecido de Oliveira, o Basílio, aos 52 anos de idade, no dia 3 de julho. Gilmar residia no Jd. São Lucas; deixou a esposa Gisele Rodrigues Corrêa; os filhos Camila, Sabrina, Fabrício e Lucas; genro; os netos Arthur e Anthony; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 3, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Dyonisio Peretti, mais conhecido como Nisio Peretti, aos 98 anos de idade, no dia 4 de julho. Ele morava na Vila Santana e era viúvo de dona Josefa de Paula Peretti. Deixa os filhos Carlos, José Roberto, Rodrigo; as noras Maria Aparecida Gimenes, Maria Aparecida Ângelo e Letícia; os netos Juliana, Rafaela, Marcelo, Patrícia, Thalita e Camila e os bisnetos Victor e Antônio. Seu sepultamento aconteceu no dia 4, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Josefa Martins Bertolim, aos 81 anos de idade, no dia 4 de julho. Era viúva de Sebastiao Vítor Bertolim; dona Josefa residia no Centro; deixa os filhos Aparecido, Cecília e Ana Lúcia; genro; nora; os netos Douglas, Willian, Juliana, João Otávio e João Gabriel; os bisnetos José Vítor, Maria Rafaela, Luís Guilherme, Maria Eduarda, Maria Gabriela e João. Seu sepultamento aconteceu no dia 4, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Evani Barão, aos 74 anos de idade, no dia 5 de julho. Evani era filha da conhecida Maria Barão, residia no centro da cidade, e deixa os filhos Murilo, Margareti e Marcelo e genro. Seu sepultamento aconteceu no dia 5, no Cemitério da Saudade.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Agnaldo Aparecido de Paula – Gordo, aos 53 anos de idade, no dia 2 de julho. Deixa a esposa Terezinha; os filhos Reinaldo e Fabiana; netos e os pais Vitor de Paula e Maria de Lourdes. Seu sepultamento aconteceu no dia 3, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Antônio Peçanha Franco, aos 69 anos de idade, no dia 2 de julho. Deixa a esposa Ivete Aparecida Rodrigues Franco; o filho Danilo; a nora Bruna e o neto Lorenzo. Seu sepultamento aconteceu no dia 3, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Rosa Maria S.V. Seschim, aos 72 anos de idade, no dia 1º de julho. Deixa o esposo Aparecido Seschim; o filho Henrique Seschim e a nora Maria Luziane. Seu sepultamento aconteceu no dia 2, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Luiz Carlos Dobies, aos 78 anos de idade, no dia 2 de julho. Deixa os irmãos José Alciro, Antônio Dobies, Milton, Sérgio, Geraldo Roberto; cunhadas; sobrinhas e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 3, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Rosana Aparecida Pires Pompeu, aos 57 anos de idade, no dia 1º de julho. Deixa a mãe Natalina Aparecida Braunique; os filhos, Paloma, Paola, Kaoma, José Henrique; genros e netos. Seu sepultamento aconteceu no dia 2, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Elisabeth Parente, aos 76 anos de idade, em Itapecerica da Serra-SP, no dia 30 de junho. Deixa os irmãos Eliana, Telma e Hamilton; os sobrinhos Fernanda Querido, Flávia, Fabiana, Orlando Arthur, Priscila, Rodolfo e Bruna. Seu sepultamento aconteceu no dia 1º, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu João Dutra, aos 76 anos de idade, no dia 30 de junho. Deixa a esposa Vera Lúcia da Piedade Dutra; os filhos Marcelino, Rosimeire, Luiz Carlos, João Jr., Donizete, Márcia; genros; noras e netos. Foi sepultado no dia 1º, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Aparecido Domingos, aos 90 anos de idade, no dia 30 de junho. Deixa a esposa Maria Amélia; os filhos Reinaldo, Richard, Rita e Rosângela; os genros Gilberto e Nivaldo; as noras Loreta e Daniela; netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 1º, no Cemitério Municipal do Sub. Distrito de Lagoa Branca.

Faleceu Sebastião Carlos Franceschet, o Carlito Despachante, aos 78 anos de idade, no dia 30 de junho. Deixa a esposa Maria Strazza Franceschet; os filhos Adriana, Alexandre, Daiane; genros; nora e netos. Seu sepultamento aconteceu no dia 1º, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Astrogides Magnabosco (Gildo), aos 89 anos de idade, no dia 29 de junho. Deixa a esposa Jussara Aparecida Serra Magnabosco; os filhos Ana Lúcia, Tânia, Thaís e Karen; os enteados Juliano Serra e Jefinho; os irmãos, Marli, Magno, Mac e Arthur; netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 30, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Ana Paula Silva Guerra, aos 49 anos de idade, no dia 27 de junho. Deixa a mãe Sebastiana Silva Guerra; as irmãs Ana Rosa e Sandra; e o cunhado Josué. Seu sepultamento aconteceu no dia 27, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Emília Castro Gonçalves, a dona Emília do Bar, aos 82 anos de idade, no dia 26 de junho. Deixa os filhos Ângela, Rosângela, Roseli, Regner, Agnaldo (gordinho do bar) e Ronivargas; genros; nora; netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 27, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Cristiane Maria Figueira Ferreira, a Cris como era conhecida, aos 48 anos de idade, no dia 25 de junho. Deixa os irmãos Eliana e Osvaldo da Rádio. Seu sepultamento aconteceu no dia 26, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Geovan Soares Monteiro, aos 62 anos de idade, no dia 05 de julho. Deixa os filhos Marcos e Simone, genro, nora, netos e irmãos. Seu sepultamento será neste sábado, dia 6, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimento em São Sebastião da Grama

Faleceu Gonçalves Pereira, aos 62 anos de idade, no dia 3 de julho. Seu sepultamento aconteceu no dia 4, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.