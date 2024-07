Painel: Constrangedor

Procurando vice

Nos meios políticos já há conversa de que o ex-prefeito José Carlos Rossi (PSD) estaria em busca de um vice para compor sua chapa visando as eleições municipais de outubro próximo. A dobradinha Itaroti/Rossi ou Rossi/Itaroti estaria sendo repensada pelo grupo político que apoia ambos.

A causa

Embora não confirmada, a probabilidade de Celso Itaroti (PSD) ter sua candidatura negada pela Justiça Eleitoral com base nas condenações que ele vem sofrendo na Justiça por atos de improbidade administrativa quando foi prefeito de Vargem, estaria pesando nas decisões.

Dobradinha

Independente do resultado, o certo é que a dupla Rossi/Itaroti, ambos do PSD, tem trabalhado muito visando as eleições municipais, visitando os bairros e também são vistos sempre juntos nas festas realizadas na cidade.

Próximo do agro

O vice-prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), que é pré-candidato a prefeito, tem trabalhado no sentido de se aproximar dos bataticultores de Vargem, importante segmento do agronegócio do município. Esta semana ele esteve em São Paulo com lideranças do agro junto ao secretário de Estado, Rafael Benini, visando a construção do trevo de acesso ao silo da Cooperbatata na SP-215, no município de Casa Branca.

Não respondeu

Até o fechamento da presente edição, a prefeitura não respondeu às perguntas feitas pelo jornal Gazeta de Vargem Grande sobre a questão envolvendo o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente que continuava sem seu diretor, uma vez que o último ocupante do cargo pediu exoneração no início de junho e passados mais de um mês, o departamento não tem ainda quem responda por ele.

Constrangedor

Foi muito constrangedor para todos que assistiram as transmissões da sessão extraordinária da Câmara Municipal realizada dia 28 de junho, sexta-feira, para a votação do importante projeto de lei, a LDO, além de outros projetos importantes para a cidade. Convocados pela presidente Danutta Rosseto (Republicanos), apenas o vereador Serginho da Farmácia (Cidadania) compareceu. Outra sessão foi marcada para a segunda-feira seguinte e houve quórum para que as votações acontecessem.