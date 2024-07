Carro furtado na Eapic foi localizado depenado em Vargem

Um carro furtado na 49° Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de São João da Boa Vista (Eapic) na sexta-feira, dia 5, foi encontrado na manhã de sábado, dia 6, por volta das 10h42, em estrada rural que liga Vargem Grande do Sul a São João da Boa Vista, próximo à Abengoa.

A Polícia Militar foi acionada por um funcionário da empresa que localizou o veículo VW/Gol através de um drone. A equipe constatou que o local não estava preservado e que o carro estava sem rodas, bateria, step, som, macaco e chave de rodas. Segundo o informado, a CNH do proprietário estava no interior do carro furtado.

A equipe fez contato com o Plantão Policial de São João da Boa Vista para apresentar a ocorrência no plantão. O guincho criminal foi acionado e removeu o veículo ao Plantão Policial.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, o boletim de ocorrência foi registrado e o veículo foi apreendido, sendo encaminhado ao pátio credenciado.

Fotos: Policia Militar