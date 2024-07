Homem rouba celular de jovem que entregava currículo

A Polícia Civil de Vargem Grande do Sul prendeu um homem de 31 anos, na quarta-feira, dia 10. pelo roubo de um celular no Jardim Santo Élcio.

De acordo com o informado, por volta das 11h30, a investigadora Roberta, o agente policial Felipe e o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior receberam uma jovem de 18 anos na Delegacia de Polícia Civil.

A vítima relatou que estava andando na Rua Virgílio Forlin para entregar currículo e, por volta de 9h35, ao passar por um veículo Fiat Uno com vidros escuros que estava estacionado, um rapaz saiu do carro e a segurou por trás, apertando com força o seu pescoço e sua barriga. Disse que o homem pegou o seu celular, que estava em sua cintura, e que sofreu lesões em um dos dedos ao tentar impedir o roubo.

As investigações tiveram início para apurar o autor do crime e, em câmeras de segurança, os policiais viram o carro cor azul. Prosseguindo nas buscas, os policiais trocaram informações com outros policiais, quando receberam a informação de um policial militar, por volta das 13h25, que um rapaz com características semelhantes e um veículo do mesmo modelo havia sido detido por volta das 10h48, em Aguaí. O suspeito também estaria envolvido com roubo de celular na cidade ocorrido na segunda-feira, dia 8, com o mesmo modus operandi.

Os policiais de Aguaí, porém, não tinham conhecimento do roubo ocorrido em Vargem e o suspeito havia sido liberado. Com o rapaz identificado, os policiais civis e o delegado foram à Aguaí. Ele foi chamado e, por volta das 14h30, saiu no portão da garagem, sendo possível verificar o carro no local.

Questionado sobre o roubo em Vargem, confessou e disse que estava com o celular. Entregou o aparelho, que estava em cima do guarda roupa, e contou que já havia retirado o chip e a capinha de proteção, jogando na rua.

Informou que, para a prática do roubo, havia usado o carro que estava na garagem e que também havia furtado um celular no dia 2 de abril em Vargem. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.

