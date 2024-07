Moto furtada em Grama foi encontrada

Na segunda-feira, dia 8, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência sobre veículo localizado no Jardim Canaã. No local, havia uma motocicleta Honda CBX 250 Twister de cor preta, sem placa de identificação e sem os dois espelhos retrovisores.

Foi realizada pesquisa pelo chassi, que estava intacto, tendo como resultado que a motocicleta havia sido furtada em São Sebastião da Grama.

O proprietário da motocicleta compareceu no local e deu sua versão, sendo orientado a comparecer no dia seguinte no Plantão Policial de São João da Boa Vista para registrar a ocorrência. No término da ocorrência, a moto foi entregue ao proprietário.

Fotos: Polícia Militar