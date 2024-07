Uno furtado em Mococa foi abandonado em Vargem

Na quinta-feira, dia 11, por volta das 19h45, a Polícia Militar de Vargem Grande do Sul encontrou um carro abandonado na estrada de terra, próximo à Mina do Zecão, na estrada entre Vargem Grande do Sul e São Sebastião da Grama.

A ocorrência aconteceu durante patrulhamento e o carro, um Fiat Uno Mille, havia sido furtado em Mococa na quarta-feira, dia 10.

O carro não apresentava danos aparentes e as cinco portas do automóvel estavam destrancadas. O Uno estava, sem o pneu reserva, o step.

A equipe contatou o Plantão Policial de São João da Boa Vista, que encontrou o proprietário do carro. O guincho criminal foi acionado pela Polícia Civil e o veículo foi levado.