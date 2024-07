Goleiro de Grama é contratado por Internacional da Paraíba

O jogador de futebol Kauan Afonso, de 19 anos, é natural de São Sebastião da Grama e foi convocado para compor o time profissional Internacional da Paraíba. Segundo o informado pelo portal de notícias Onda Poços, de Poços de Caldas, Kauan era goleiro no Independente, time de Simão Dias (SE) e, após se destacar no último campeonato, recebeu a proposta do Internacional (PB).

Quando tinha 15 anos, Kauan fez um teste para o Atlético Paulista e iniciou sua carreira profissional, sendo destaque em vários clubes, como Associação Esportiva Guaratinguetá, Associação Desportiva Itaboraí, Coritiba de Sergipe, Sumaré Atlético Clube e Atlético Matogrossense.

De acordo com Onda Poços, Kauan passou muitos anos em Poços de Caldas e São Sebastião da Grama e a altura sempre foi um obstáculo para conseguir conquistar a posição de goleiro. “Com 14 anos, comecei a jogar mais no gol na escola, joguei em um campeonato pela Prefeitura e dei início aos testes – não passei em vários por causa da altura”, contou o goleiro.

O convite para o Internacional da Paraíba veio em meio a alguns pedidos de outros clubes. “Eles me apresentaram o projeto, a estrutura, a ideia de trabalho do clube e eu me identifiquei bastante e resolvi aceitar o convite”, disse ao Onda Poços.