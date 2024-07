Leonardo Martins é bicampeão sul-americano de luta de braço

Colocando a prova mais uma vez toda sua força e habilidade, o atleta vargengrandense de luta de braço Leonardo Martins disputou no Peru, o XI Campeonato Sul-americano de Luta de Braço, e conquistou mais um título de campeão para seu cartel, ao vencer um atleta do Uruguai na final.

O torneio foi realizado entre os dias 5 e 7 de julho em Callao, cidade da região metropolitana de Lima, capital peruana, e foi palco de lutas entre mais de 370 atletas de países como Brasil, Argentina, Peru, Chile. Equador, Venezuela, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Colômbia.

Leo Martins participou da categoria até 100 kg e assim se tornou bicampeão sul-americano da modalidade, uma vez que foi o vencedor de sua categoria no torneio do ano passado, disputado no Brasil.

Com a vitória no Peru, Leonardo conseguiu a classificação para o campeonato mundial. Mas o próximo desafio do atleta será em setembro, quando vai disputar o Campeonato Paulista de Luta de Braço, em Monte Mor.

Léo Martins agradeceu seu preparador físico, seu nutricionista, seus parceiros de treino, além de seus patrocinadores e à prefeitura municipal pelo apoio que foi dado a ele.