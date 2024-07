Mario Poggio recorda sobre sua Primeira Comunhão

Mario Poggio Jr.

Em 1964, começamos a frequentar as aulas de Catecismo, ao acompanhar os primos José Cândido Pereira Neto e Luís Antônio Evangelista Pereira, nas tardes de domingo.

Ao ver nossa frequência, a catequista professora Nina Romano propôs que passássemos a frequentá-las regularmente.

Assim, passamos a aprender as orações, os mandamentos e demais ensinamentos necessários com grandes e dedicadas educadoras, como por exemplo: professora Maria Thereza Staffa (dona Therezinha); senhora Tereza Cipolla e outras catequistas mais, que pelo tempo passado não nos recordamos dos nomes.

Consequentemente, na data aprazada recebemos a primeira comunhão, ministrada por monsenhor Celestino C. Garcia, juntamente com Ernesto Sbardellini; José Eduardo Proite; José Luiz Paluan; Laerte Luiz; Rita de Cássia, Antônio Domingos (Toninho do Juá); e muitos outros mais.

Ato contínuo, passamos a frequentar a Cruzada, coordenada com dona Therezinha, que sempre reforçava os valores cristãos.

Saudades dos grandes ensinamentos!