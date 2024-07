Água da chuva é um complicador na Rua Imaculada Conceição

A prefeitura municipal está realizando o recapeamento sobre o calçamento de paralelepípedos em várias ruas próximas ao campo da Vargeana e na próxima semana deve asfaltar a Rua Imaculada Conceição, além de parte da Avenida Regato que leva à escola Alexandre Fleming.

Pelo que pode apurar a reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande, na esquina das duas ruas e também próximo à esquina da Av. Regato com a Rua Rafael Carminetti, ao lado do Campo da Vargeana, há um sério problema de escoamento de águas pluviais que causarão futuros transtornos se a prefeitura fizer o recapeamento e não tomar as devidas providências para o escoamento das águas.

Quando há chuvas com grande intensidade, o campo da Vargeana recebe um enorme volume de água que são canalizadas para os bueiros existentes nestas ruas, que recebem toda a água proveniente do local e não conseguem dar vazão à mesma, devido à pouca dimensão das tubulações para o escoamento.

A força das águas faz com que se rompem os tubos e acaba danificando o calçamento de paralelepípedo. Moradores já denunciaram o problema à prefeitura e também ao jornal, pedindo a construção de uma galeria de águas pluviais com capacidade de receber as águas das enxurradas, sem danificar o calçamento.

Agora, os moradores temem que se for feito o recapeamento sem a construção de galerias com dimensões adequadas, a força das águas fatalmente vai prejudicar o asfalto. O problema já era para ter sido resolvido bem antes do recapeamento, mas foi deixado para trás e se nada for feito, nas próximas chuvas fortes que caírem na região do Campo da Vargeana, o asfalto poderá ser muito prejudicado, causando prejuízo aos moradores e aos cofres públicos.

Fotos: Reportagem