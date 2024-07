Casa da Passagem iniciou campanha contra o frio e para reforma

A Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão completou 59 anos em maio deste ano. A entidade tem uma média de mais de 300 atendimentos mensais ofertando banho, pouso, jantar e café da manhã a pessoas em situação de vulnerabilidade. Para proporcionar um atendimento ainda melhor e um ambiente mais confortável aos assistidos, a Casa de Passagem iniciou a reforma dos banheiros.

A entidade acolhe homens, mulheres e também famílias, ofertando atendimento psicossocial e realizando os devidos encaminhamentos para departamentos sociais e para área da saúde, com a finalidade de trazer melhorias na qualidade de vida de cada um dos acolhidos.

Lotação

Segundo o informado, a demanda do município ultrapassa as vagas disponíveis atualmente, gerando um atendimento a aproximadamente 16 pessoas por dia.

“Devido ao grande aumento de pessoas em situação de rua a demanda da casa vem aumentando e está se intensificando com as frentes frias recorrentes, o serviço está sendo realizado com muita determinação mesmo diante a lotação e das dificuldades financeiras”, explicou a coordenadora Brenda Theodoro Rodrigues Gomes.

Para continuar oferecendo um serviço de qualidade a todos os acolhidos, a casa conta com a solidariedade de alguns bem feitores que realizam doações para a instituição.

Obra dos banheiros

Os banheiros são uma parte vital do acolhimento realizado na Casa de Passagem. Com banheiros reformados, a entidade poderá oferecer um ambiente mais seguro, limpo e confortável para todos que precisam dos serviços. O objetivo é construir banheiros confortáveis para os usuários da casa melhorando assim o atendimento oferecido

Para conseguir finalizar a reforma, a entidade iniciou uma campanha para arrecadar materiais de construção e recursos financeiros para a compra dos materiais e pagamento da mão de obra. Aqueles que quiserem ajudar na obra, podem fazer a doação de qualquer quantia em dinheiro pelo Pix 51.270.288/0001-55.