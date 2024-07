Editorial: Transformando datas em notícias

Nesta edição da Gazeta de Vargem Grande está circulando um caderno especial sobre o Dia do Motorista que será comemorado no próximo dia 25 de julho, uma quinta-feira que ainda está por vir. Na dinâmica da feitura do jornal, este mês de julho tem algumas datas que são importantes, como esta do motorista, na qual estamos editando o Guia do Motorista 2024; depois vem o Dia do Agricultor a ser comemorado no dia 28 de julho e também a realização da 48ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, cuja data é comemorada no domingo do dia 28 de julho.

São ocasiões especiais em que a reportagem do jornal procura criar matérias mais elaboradas, aprofundando um pouco mais sobre questões pertinentes, para que os leitores possam ter um pouco mais de conhecimento do que acontece no município neste mês de julho tão importante para todos.

Como são datas muito próximas, a equipe do jornal teve de adiantar muitos assuntos e reportagens. O trabalho é dobrado. Momento também de se voltar não só aos nossos leitores, principal finalidade do jornal, mas também para o importante papel que os anunciantes exercem sobre a independência do jornal Gazeta de Vargem Grande.

É graças a eles que ainda lutamos para manter um jornalismo profissional, lastreado na verdade dos fatos, sempre tendo como objetivo o desenvolvimento de Vargem Grande do Sul, contribuindo para que os esforços de toda a comunidade sejam dirigidos a sanarem os muitos problemas que envolve o município nas suas mais diversas estruturas.

Neste esforço em dotar uma cidade pequena como a nossa de um jornal impresso semanal e também um jornalismo quase que diário nas redes sociais, levando fatos e notícias a milhares de vargengrandenses, precisamos ter um mínimo de estrutura e isto tem seus custos.

Se o jornal não se reinventar a cada semana, se não for capaz de nestas datas contar com a participação de tantos anunciantes, dificilmente poderia cumprir com sua missão e chegar em breve aos 43 anos. Nestas datas, nosso departamento de vendas faz um excelente trabalho para cativar e poder contar com tantas empresas e prestadores de serviços anunciando nas páginas da Gazeta de Vargem Grande e nas suas redes sociais.

Se para muitas pessoas são apenas datas corriqueiras, para nós da Gazeta de Vargem Grande elas são especiais e merecem todo um trabalho que as tirem do lugar comum, para se tornarem notícias e matérias que irão enriquecer nossos leitores e anunciantes.