Partidos começam a marcar as convenções partidárias

Começa no próximo dia 20 de julho, sábado que vem, o prazo para os partidos políticos de Vargem Grande do Sul que queiram lançar candidatos às eleições municipais que acontecerão no dia 6 de outubro, realizarem suas convenções partidárias, conforme estabelece o Calendário Eleitoral das Eleições 2024.

Só poderão participar das disputas eleitorais, os candidatos e candidatas aos cargos de prefeito, vice e de vereador que estiverem filiados a uma legenda política e que tenham sido aprovados em convenções partidárias. Os partidos e as federações poderão realizar convenções entre os dias 20 de julho e 5 de agosto.

Nas convenções, além de escolherem os candidatos, os partidos poderão também aprovar eventual coligação com dois ou mais partidos, a fim de disputarem somente as eleições majoritárias (para prefeito). Após a escolha dos candidatos, a legenda já pode solicitar o registro das candidaturas à Justiça Eleitoral, o que deve ser feito até 15 de agosto.

PP e PL farão convenções no dia 22

O Partido Progressista (PP), presidido por Daniel de Souza Matozinhos, juntamente com o Partido Liberal (PL), cujo presidente é Eduardo Gonçalves Taú, estão publicando seus editais de convenção e já marcaram a data para o dia 22 de julho, sábado, na Câmara Municipal, a ter início às 19h30, a do PL e a do PP com início às 20h30.

Estes partidos deverão formalizar a candidatura do vereador Magalhães do PL, para disputar a candidatura de prefeito de Vargem Grande do Sul nas eleições de outubro, além de aprovarem a candidatura do Pastor Juliano do PP, como seu vice.

Os convencionais presentes também vão deliberar sobre vários assuntos referentes às eleições municipais de outubro, como eleição da chapa de candidatos e candidatas a vereador nas eleições de outubro, com o sorteio dos números; escolha dos candidatos a prefeito e vice do partido e se haverá ou não coligação majoritária com outros partidos ou até mesmo apoio político a outras agremiações da cidade.

Também será deliberado a delegação de amplo e plenos poderes ao Partido em âmbito municipal para assuntos referentes às eleições municipais, como coligações com outros partidos nas eleições majoritárias, complementação de chapas proporcional (vereadores) ou majoritária, inclusive substituição de nomes, vagas remanescentes, suprimir e acrescentar nomes e atribuições de números de legenda.

Partidos que apoiam Celso Ribeiro também escolherão vereadores

O atual vice-prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), que é pré-candidato a prefeito em outubro, está com vários partidos lhe dando apoio e as convenções partidárias que vão escolher os candidatos e candidatas a vereador já estão sendo marcadas, conforme editais que os sete partidos enviaram para publicação na Gazeta de Vargem Grande.

Celso consolidou sua pré-candidatura ao conseguir atrair o vereador Guilherme Nicolau (MDB) para ser seu vice na chapa, uma vez que Guilherme pleiteava também ser candidato a prefeito. A união dos dois políticos teve grande participação do prefeito Amarildo Duzi Moraes, que acabou se filiando ao MDB.

Ao todo são oito partidos e uma Federação (PSDB/Cidadabia) apoiando a pré-candidatura de Celso Ribeiro e Guilherme Nicolau. Além do Republicanos, presidido pelo advogado Alex Meglorini Mineli e o MDB, presidido por Guilherme Nicolau, está sendo publicado os editais dos partidos Rede Sustentabilidade, cujo presidente é Júlio César Morales; o Solidariedade cujo presidente é João Roberto Brochado, o Podemos, presidido por Jércio Alexandre Beloni Júnior; Democracia Cristã, presidida por Jéssica Helena do Nascimento; Partido da Renovação Democrática, presidido por Diogo Antônio Martins; Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, cujo presidente é Carlos Sérgio Malaguti; a Federação PSDB Cidadania, presidida por Carlos Eduardo Scacabarozi.

As datas e endereços onde acontecerão as convenções dos partidos acima citados, estão sendo publicadas nesta edição da Gazeta de Vargem Grande, na página 4 e 5 do caderno A e na página 1 do caderno C.

Partidos deverão fazer outra convenção municipal

Pelo que pode apurar a reportagem do jornal, deverá acontecer provavelmente no início de agosto, antes do dia 5, uma outra convenção dos partidos que apoiam a candidatura de Celso Ribeiro e Guilherme Nicolau a prefeito e vice respectivamente, para oficializar as coligações.

Nas convenções acima citadas envolvendo os partidos que apoiam a pré-candidatura de Celso Ribeiro, além da escolha dos candidatos a vereador, será mencionado em ata que o partido apoia as pré-candidaturas de Celso Ribeiro e Guilherme Nicolau, com os convencionais dando poderes aos partidos para realizarem as coligações majoritárias, oficializando as candidaturas de ambos ao cargo majoritário.

Partido de Rossi/Itaroti ainda não marcou

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande não tomou conhecimento que os pré-candidatos José Carlos Rossi e Celso Itaroti, ambos filiados ao PSD, tenham ainda definida a data de quando realizarão as suas convenções municipais.

Nos meios políticos da cidade, os comentários sobre a possibilidade de Itaroti não ter sua candidatura aprovada pela Justiça Eleitoral, devido às suas condenações por improbidade administrativa, poderia levar o PSD a adiar a sua convenção até o último momento. Há rumores que Rossi já estaria buscando um possível vice para compor a sua chapa, saindo ele como candidato a prefeito nas eleições de outubro.

O que mais pesa contra Itaroti, além de outras condenações mantidas pelo Tribunal de Justiça, um órgão colegiado, é a condenação proferida pelo juiz da Comarca de Vargem Grande do Sul, Christian Robinson Teixeira, exarada no dia 19 de outubro de 2021, condenando o ex-prefeito a pena de dois anos e quatro meses de detenção, mais o pagamento de 11 dias multa, somada a pena de dois anos e quatro meses de reclusão, por incurso nas penas dos delitos previstos no art. 90 da Lei 8.666/93 – e artigo 1º, inciso I, do Decreto Lei nº 201/1967, em regime inicial semiaberto, fixado o valor do dia multa em 1/3 do salário mínimo, absolvendo-o da acusação de prática do delito previsto no art. 288 do Código Penal – associação criminosa – na forma do art. 386, VII, do Código Processo Penal.

Recentemente, a 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça julgou a apelação feita por Itaroti e mais dois envolvidos na ação criminal proposta pelo Ministério Público no caso da compra de equipamentos para o antigo Centro de Formação Educacional Ozinar Coracini, criado na gestão de Itaroti, mantendo a sentença proferida pelo juiz de Vargem Grande do Sul, conforme notificou a desembargadora Ely Amioka do TJ, relatora do processo.

No dia 2 de julho, os advogados de Itaroti comunicaram à desembargadora Ely Amioka que estavam desistindo de recurso especial interposto no referido caso. Não se sabe se vão tentar outros meios de defesa em favor de Celso Itaroti, ou, se nada for feito, o caso poderá transcorrer em julgado, o que, em tese, selaria as pretensões de Itaroti em voltar a comandar os destinos da cidade.