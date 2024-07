Gazeta publica convocação da primeira reunião

A primeira reunião para a criação da Associação dos Bataticultores foi publicada na edição do dia 18 de julho de 1987, pedindo a participação dos produtores na reunião que iria acontecer no domingo do dia 26, às 9h, na sede da Associação Comercial e Industrial de Vargem Grande do Sul. Foram convidados todos os agricultores que plantavam batata ou outro produto e também dizia no texto: “Lembre-se, a união faz a força”.

Na edição do dia 2 de agosto de 1987, a manchete na primeira página dizia: “Bataticultores marcam assembleia”. A matéria trazia que a Associação dos Bataticultores de Vargem Grande do Sul começava a tornar-se realidade e que na reunião realizada na ACI estiveram presentes os produtores Cláudio Sebastião dos Santos, Sebastião Pereira Filho, Paulo Zan, José Renato Simões, Dalci Geraldino C. Vieira, Emmanuel C. Mourad, Hildeberto Franco de Oliveira e Décio de Andrade Dias Filho.



Também participaram da reunião, o agrônomo Rubens Ferreira Martins, o secretário da ACI e diretor da Gazeta de Vargem Grande, Tadeu Fernando Ligabue e José Benedito de Paula (Netinho), do departamento de promoção social da ACI.

Informou também o jornal, que a segunda reunião para a formação da Associação aconteceu na quinta-feira à noite, na Casa da Agricultura, quando compareceram então cerca de 30 agricultores, além do presidente da Associação dos Bataticultores de Divinolândia Antônio Carlos de Marco e o agrônomo João Batista Vivarelli.

Cita que durante a reunião coordenada por Tadeu Fernando Ligabue e Rubens Ferreira Martins, ficou marcada a Assembleia Geral para a formação da Associação e eleição da primeira diretoria, a ser realizada no dia 16 de agosto de 1987, domingo, às 8h, no Clube Vargengrandense. Também foi eleita uma comissão para estudos e formação do estatuto da Associação, que seria aprovado em Assembleia Geral.