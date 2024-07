Cooperbatata luta para ter acesso seguro para veículos

Uma luta que passa de dez anos ganhou novos contornos no início deste mês, quando uma caravana composta por diretores da Cooperbatata e demais políticos de Vargem Grande do Sul e Casa Branca, estiveram em São Paulo numa audiência com o secretário de Estado de Parcerias e Investimentos Rafael Benini, para tratarem da construção de uma alça de acesso na Rodovia SP 215, em frente à sede da Cooperativa dos Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul-Cooperbatata, localizada no município de Casa Branca.

Na entrevista que concedeu à Gazeta de Vargem Grande, o gerente geral da Cooperbatata, Régis Alessandro Simões Dotta falou que desde 2010 a Cooperativa vem lutando para a construção da alça de acesso, pois durante as safras chegam a entrar no local cerca de 2.000 veículos pesados entre caminhões, bitrens, rodotrens e carretas para cargas e descargas no local, tendo de atravessar a pista, que não tem nem acostamento seguro.

Esse enorme movimento de caminhões pesados, mais os veículos de cerca de cem funcionários e demais pessoas que vão à Cooperbatata todos os dias, elevam os riscos de um acidente muito grave por falta de uma alça viária, explicou Régis, daí a luta constante de todos para que seja construída a obra no local.

Nestes anos todos, várias reuniões já foram feitas envolvendo técnicos da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e da Renovias, concessionária responsável pela SP 215, além da participação de vários deputados e secretários de Estado para solucionar o problema, sem obterem êxito.

Solução pode vir com a duplicação da SP 215

A reunião realizada no dia 2 de julho em São Paulo, teve a participação do presidente da Cooperbatata Lucas Ranzani, do gerente Régis Dotta e de Antônio Pedro; dos prefeitos Duzão de Casa Branca e Amarildo Duzi Moraes de Vargem Grande do Sul; do vice-prefeito de Vargem, Celso Ribeiro; do assessor da presidência do Sistema Ocesp, Ricardo Saboya. O superintendente federal do Ministério da Agricultura no Estado de São Paulo, Guilherme Campos, também esteve presente apoiando a construção do dispositivo de acesso.

Segundo Régis Dotta, que durante a entrevista estava acompanhado do contador Lucas Ferreira, embora o projeto da alça de acesso já estivesse aprovado tanto pela Artesp, como pela Renovias, foram informados pelo secretário Rafael Benini, que a intenção do governo do Estado não era a de incluir a construção da alça de acesso na nova concessão da Rodovia SP 215 que vai acontecer no ano que vem, pois estuda-se no governo estadual que com a nova concessão, a empresa vencedora do certame licitatório faça a duplicação da SP 215 de São João da Boa Vista até a cidade de Casa Branca, não sendo necessário construir uma alça de acesso.

A nova concessionária deve assumir em maio de 2026 e a partir deste ano, com a duplicação da SP-215, seria construído um acesso de retorno próximo à Cooperbatata, fazendo com que os veículos deixassem de cruzar a pista para adentrar aos silos da cooperativa.

Foi dito na reunião que no processo da nova concessão, as prefeituras da região seriam visitadas pelos técnicos do governo e os pleitos de cada cidade seriam elencados para poderem constar nos contratos, como a duplicação da SP-215 e a construção do acesso à Cooperbatata.

Régis explicou que a luta continua, pois todas as cidades da região que utilizam a SP-215 seriam beneficiadas com a sua duplicação e as obras de melhorias, como o acesso de entrada à Cooperbatata sem colocar em risco a vida de pessoas que diariamente trafegam pelo local.

Na sua página social, o prefeito Amarildo disse que o secretário Rafael Benini se mostrou bastante solícito ao pedido, relatando que vai avaliar a solicitação e colocar no calendário de execução, e que existe a intenção do governo de duplicação da SP-215 entre São João e Casa Branca, obviamente passando por Vargem Grande do Sul.