A justa homenagem aos que se foram

O universo dos romeiros de Sant’Ana é muito vasto, com personagens que abrangem vários segmentos da sociedade vargengrandense e dessa diversidade é que vem a força e a grandeza da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, mantendo-a firme e renovada a cada ano que se sucede.

Muitos romeiros que contribuíram neste quase meio século de sua existência, já partiram, mas deixaram um pequeno legado que somado a todos que dela participam, torna-a grandiosa, atraindo cada vez mais novos romeiros, novos personagens que não deixam esta bela expressão religiosa e cultural se acabar.



São pessoas da vida religiosa, principal motivo da festa, quando se homenageia a Senhora Sant’ Ana, padroeira de Vargem Grande do Sul. Desde sua criação em 1975, os padres da paróquia são os grandes responsáveis pela parte religiosa, como o austero monsenhor Celestino C. Garcia, falecido no dia 4 de julho de 1984, em cuja paróquia teve início a Romaria dos Cavaleiros de Sant’ Ana.

Também o inesquecível Monsenhor Davi, da diocese de São João da Boa Vista, que participava da romaria e alegrava a todos com sua voz enaltecendo os primeiros romeiros a desfilarem. Monsenhor Décio Ravagnani, que por muitos anos esteve à frente da paróquia de Sant’Ana, também foi outro importante personagem religioso na vida da romaria, falecido no dia 2 de abril de 2020.



Há os muitos artistas que colaboraram com sua arte para o engrandecimento da festa, como o artista Jack Ronc, que com seus belos cartazes, chamava a atenção para o grande dia em que seria realizada a romaria. Neto Mazarini foi outro que muito encantou com suas performances, seu humor, a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana.

Por que não exaltar a figura da romeira Jandira, que na sua simplicidade sempre arrancava aplausos da plateia quando desfilava e Beatriz Cossi que elegantemente desfilava com as belas roupas de couro que produzia.



Entre a classe política, sempre é bom lembrar e homenagear o prefeito Huber Braz Cossi, pois foi na sua gestão, no ano de 1975, que foi realizada a primeira romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana no município. Também dos que participaram da comissão para a criação da Romaria, como José Isnaldo Fortini, João Domingos dos Santos Neto e Osmar Bedin, todos já partiram. O prefeito Homero Correa Leite e sua esposa Dona Beatriz, foram entusiastas da romaria e tudo fizeram para que a tradição continuasse. De Alfeu Rodrigues do Patrocínio, em cuja gestão a romaria também se fortaleceu.

Dos primeiros romeiros, aqueles que deram o primeiro passo e sem os quais nada tinha acontecido, é imperioso lembrar de Ditão Ranzani, o Rubão, Cidão Benaglia, João do Banespa, o Salim, o seu Artur, o Tião Capitão, Zé do Olinto, Luizão do Matadouro, o Pedro Sagiorato, mais Mateus, Laércio da Conquista, Miltão Gambaroto, João Bobo, Chiquinho Ligabue, Milica e Tilica, Vô Vicente, Clemente Fermoseli e tantos outros.



Da família dos Pasquini, onde a raiz dos tropeiros se fez presente dignificando todos os romeiros, como Toninho Pasquini, seu pai Adolfo Pasquini e seu irmão Lazinho Pasquini, todos intrinsecamente ligados à romaria. Do importante romeiro João Maurício de Andrade, empresário que com sua capacidade, conduziu por muitos anos a romaria, tendo sua imagem montando seu belo cavalo sempre lembrado por todos que amam a romaria.

É uma grande lista de estrelas a brilharem nos céus de Vargem Grande do Sul e quando é domingo de romaria, todos se perfilam para assistir à passagem dos devotos de Sant’ Ana, como tão lindamente escreveu a jornalista Dôra Avanzi, outra que também já partiu depois de tantas contribuições dadas à romaria.

Por falar em Dôra e nas partidas de romeiros mais recentes, temos de fazer jus a Sebastião Avanzi, o conhecido Tião Goiabeira, que embora não montasse, sempre esteve presente desde as primeiras discussões para criar a Romaria dos Cavaleiros, influenciando seu filho, o professor José Luís (Goiaba) e sua esposa Célia Ranzani a participarem e inovarem em inúmeras romarias em que estiveram presentes e hoje as veem lá do céu.