Romeiros que se foram recentemente

Dos artistas vargengrandenses cuja atuação toca o universo da Romaria dos Cavaleiros de Sant’ Ana, está sem dúvida o cantor Sebastião de Abreu Ribeiro, o conhecido Tupã Brasil, falecido no dia 20 de abril deste ano. Dentre os sucessos de Tupã, está “Alazão querido”, que nos remete a este tão importante personagem do mundo da Romaria dos Cavaleiros, o cavalo.



Seu pai, João da Silva Ribeiro era catireiro e sua mãe, dona Cota, tocava viola e é dela que ele disse em reportagem publicada pela Gazeta de Vargem Grande, ter herdado os dons de tocar e cantar. Também lembrou que no sítio da família, nas festas de São João, havia os famosos bailes, com catira e contradança.



Autor do Hino de Vargem Grande do Sul, foi o mais famoso cantor sertanejo de Vargem Grande do Sul e todo o seu legado, nos remete ao mundo onde viceja nossas mais profundas raízes, como a lida no campo, o modo de viver de nossos ancestrais, ligados às ricas tradições do meio rural. Por tudo que realizou na área cultural, Tupã Brasil merece a devida homenagem e de se perpetuar no pavilhão dos que engrandecem a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana.