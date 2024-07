A Romaria na mãos dos jovens romeiros

A Romaria nas mãos dos jovens

Neste domingo acontece a 48ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’ Ana, prestes a comemorar meio século de existência. É um êxito extraordinário e uma manifestação religiosa e cultural como poucas na região ou mesmo no Estado de São Paulo. A maneira que os romeiros encontraram para homenagear a Padroeira da Cidade, através dos seus animais, une nossas mais fortes raízes culturais, pois lá no fundo, nossos bisavós, avós, mesmo nossos pais, tiveram um “pé na roça” e também a maior manifestação religiosa dos vargengrandenses, que é fundada no catolicismo.



Difícil prever o futuro e como vai se comportar os romeiros e a própria Romaria nas próximas décadas, mas uma coisa é certa, se houver a participação dos jovens, a tradição tende a se manter e ir se renovando como tudo que acontece na vida.

Nesta edição da Gazeta de Vargem Grande dedicada às homenagens à Padroeira da cidade e também à Romaria dos Cavaleiros, há um destaque especial para os romeiros que tiveram papel fundamental na criação desta festa e também contribuíram sobremaneira para mantê-la com vitalidade nestes quase 50 anos, mas que já nos deixaram e hoje além das boas lembranças, ficaram seus exemplos e dedicação à Romaria. Por isso, a merecida homenagem que o jornal presta a estes pioneiros.



Também estamos destacando a participação dos jovens não só no desfile deste domingo, como também como alguns já o fazem, da sua organização, aprendendo através da Comissão Organizadora como devem proceder para que um evento deste porte aconteça com toda segurança e brilhantismo.

Num mundo digital, em que a Inteligência Artificial é a grande meca para o futuro, cuidar de cavalos, ouvir o barulho dos cascos no asfalto e até mesmo sentir o odor dos seus excrementos, não deixa de ter um significado real de que o mundo não acontece somente nas redes sociais, mas também na bonita interação entre os animais e os seres humanos, nesta festa que encanta a maioria dos vargengrandenses e seus visitantes.

Universo dos jovens romeiros

Para saber um pouco mais sobres estes jovens vargengrandenses que gostam de animais, preservam sua fé e participam da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, a reportagem da Gazeta de Vargem Grande elaborou algumas perguntas para compor a presente matéria.

Dentre elas, o jornal queria saber qual a relação destes jovens com a Romaria, por que começaram a participar, se tiveram alguma influência, o que eles sentem ao participar todos os anos da Romaria, se podiam definir o que é ser um romeiro, bem como os aspectos bons da Romaria e o que acham que poderia melhorar e evoluir.

Também procurou adentrar no dia a dia destes jovens, procurando saber o que eles gostam de fazer, qual o estilo de música que gostam de ouvir, se a família também está envolvida com a Romaria, se mais amigos compartilham do seu gosto. A parte religiosa foi inquerida e também qual a relação que eles mantinham com os animais.