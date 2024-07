“Tenho contato todo dia com cavalos. Isso limpa a alma de uma forma inexplicável”, falou Igor Henrique Defanti na entrevista que concedeu ao jornal, demonstrando o quanto ele está ligado à Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana. Inicia dizendo que sua relação com a Romaria é muito boa, que começou a participar desde criança quando seu avô Toninho Defanti ia de charrete e o levava.

“Comecei a gostar desde criança mesmo, pra mim sempre é muito gratificante participar. Cada ano propicia uma sensação muito boa, de poder ver amigos de outras cidades e até mesmo os daqui todos juntos com seus animais”, confessou.



Sobre ser romeiro, afirmou que vai além de passear a cavalo, pois envolve o lado religioso. Comentou sobre o tamanho da Romaria de Vargem citando a quantidade de cavaleiros. Com relação aos jovens, ponderou que muitos deles gostam do estilo, porém poucos montam em um cavalo. “Creio que a Romaria nunca vai acabar, enquanto tiver gente com vontade e com gosto em montar, sempre vai haver a Romaria de Sant’Ana”, argumentou.



Por ser veterinário, falou que seu maior gosto é ficar no meio dos animais. “Tenho contato todo dia com cavalos, isso limpa a alma de uma forma inexplicável”. A sua música preferida é a sertaneja ‘sem dúvida’. Sobre as influências recebidas, volta a citar seu avô que viveu neste meio por muito tempo. “Ele morou 30 anos no Miguel Halla e trabalhou quase toda a vida dele com animais. Esse convívio também fez meu pai, Juninho, mexer com cavalo. Também tenho vários amigos que gostam da Romaria”, confessou.

A parte religiosa da Romaria dos Cavaleiros para Igor é muito importante. Lembra que muitos padres sempre estão de prontidão no dia da Romaria para abençoar os cavaleiros. Novamente, volta a afirmar que sua relação com os animais, por ser veterinário, é muito boa, pois passa o dia todo com eles.



Para a Romaria de domingo, sua previsão é que ela vai estar muito boa, já estando ansioso para nela estar presente. “Como no ano passado, eu serei o veterinário que vai trabalhar na Romaria, dando todo o apoio para os cavaleiros, seus cavalos, os bois e outros animais na homenagem que prestamos à Senhora Sant’Ana. Caso aconteça algum problema, estarei lá pra ajudar da melhor forma possível”, afirmou o veterinário, que contará também com a ajuda da sua namorada Bárbara Mello, que também estuda medicina veterinária, ama demais cavalos, tanto que está iniciando nas provas de Três Tambores e trabalha junto com Igor, auxiliando nas suas tarefas com os animais.

Foto: Arquivo Pessoal