Romaria acontece neste domingo

E após tanta espera, neste domingo, dia 28, acontece a 48ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana de Vargem Grande do Sul. De acordo com a Comissão Organizadora, a saída dos cavaleiros e amazonas está prevista para às 10h30 na Igreja São Joaquim, sentido à Igreja Matriz de Sant’Ana.

Na Rua do Comércio, enquanto o público aguarda ansiosamente a passagem desta bonita procissão de fé, haverá apresentação musical da Orquestra de Viola Caipira.

Toda a comunidade é convidada para prestigiar o evento pela Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana.

Assim como nos últimos anos, a Prefeitura Municipal pede a colaboração de todos os romeiros para honrar Sant’Ana na Romaria. É pedido colaboração para que todos não usem som alto, não consumam bebida alcoólica durante o trajeto, não desfilem sem camisa, não maltratem os animais e também não os deixem pela cidade após o desfile.

Itinerário

Como nos últimos anos, após a partida no largo da Igreja São Joaquim, no Jardim Dolores, o trajeto seguirá pelas ruas Rogério Otero, Antônio Evaristo Barbosa, Avenida Vereador José Aleixo, Rua Albertino Fernandes de Oliveira, Avenida Teotônio Vilela e atravessará o viaduto da SP-215.

Os romeiros irão passar pela Rua Alcino Alves Rosa, Avenida da Saudade e Avenida Walter Tatoni até a Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida, onde ocorrerá a bênção. Após, o percurso se estenderá pelas ruas Quinzinho Otávio e Santo Antônio, Rua do Rosário, Avenida Hermeti Piochi de Oliveira, Avenida São João e Rua Teófilo Ribeiro de Andrade.

Em seguida, os romeiros chegarão à Praça Capitão João Pinto Fontão, terminando o percurso na Rua do Comércio, de onde haverá a dispersão.

Fotos: Reportagem