Ana Luísa tem bolsa de estudos no melhor colégio do país

A vargengrandense Ana Luiza Franco de Araújo, de 17 anos, está completando o terceiro ano do Ensino Médio no Colégio Farias Brito Pré-Vestibular Central, em Fortaleza, no Ceará, considerado o melhor colégio do Brasil. Ela está na turma 3° ITA/IME e pretende cursar Engenharia Aeronáutica.

Ana Luiza é filha de André Luís de Araújo e Camila Cássia Franco de Araújo. Ela tem duas irmãs, Maria Valentina Franco de Araújo, de 7 anos, e Helena Franco de Araújo, de 3 anos. Desde criança, Ana Luiza já mostrava o seu empenho e diferencial nos estudos. “Sempre gostei de estudar desde pequena. Minhas brincadeiras favoritas de criança eram dar aulas para meus ursinhos de pelúcia, ler livros e resolver jogos de matemática, como testes de lógica”, contou.

Ela estudou durante o Ensino Fundamental 1 na EMEB Darci Troncoso Peres de Carvalho. Durante o Ensino Fundamental 2, estudou no Colégio Externato. O primeiro e segundo ano do Ensino Médio ela fez no Colégio Anglo de São João da Boa Vista.

No início do ano, porém, Ana Luiza recebeu o convite para estudar no colégio que é considerado o melhor do Brasil, o Farias Brito, devido à sua classificação em algumas competições e seletivas. À Gazeta de Vargem Grande, ela contou que sua classificação, pelo segundo ano consecutivo, para a semifinal das seletivas das olimpíadas internacionais de astronomia, que foram organizadas pela Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) e são responsáveis pela seleção dos 10 estudantes que representarão o Brasil nas competições internacionais de Astronomia, a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA) e a Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA), foi uma das razões de ter recebido o convite.

Conforme explicou, o convite também ocorreu devido a sua nota na primeira fase do vestibular do ITA no ano passado e sua classificação na Olimpíada Brasileira Online de Astronomia (OBOA), na qual conseguiu medalha de prata e o prêmio de melhor prova feminina do país. “Como fui convidada, além da bolsa integral, moro em um dos apartamentos da escola em um condomínio de Fortaleza, o qual conta com sala de estudos perfeitas para estudar, espaços de lazer, academia e estabelecimentos comerciais, e divido o apartamento com uma outra menina. Ademais, tenho almoço e jantar gratuitos de segunda a sábado feitos pela escola”, disse.

Como concilia os estudos

Ao jornal, Ana Luiza contou que concilia sua rotina de estudos com o trabalho voluntário, pois atua como coordenadora de Astronomia do Projeto Sem Parar, um projeto criado para o ensino de aulas preparatórias gratuitas para as Olimpíadas Científicas e ofertadas para as meninas de todo o Brasil, sendo o seu principal objetivo reduzir a desigualdade de gênero presente nas competições nacionais e internacionais.

Ana também atuou como professora e criadora de materiais, como listas, slides e simulados, do curso que fizeram para a OBA desse ano, está na organização do concurso de Astrofotografia realizado pelo colégio, o Moonshot, e é a responsável pela organização do Curso para as Seletivas Internacionais, no qual também é professora e criadora de materiais.

“Além de me preparar para vestibulares militares, estou seguindo os procedimentos para conseguir uma bolsa de estudos em universidades estrangeiras em países como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Durante essa preparação, estou redigindo redações sobre mim, pedindo cartas de recomendação para professores, estudando línguas estrangeiras, participando de projetos voluntários, colecionando boletins de excelência desde o sexto ano do Ensino Fundamental (com notas máximas em todas as matérias) e me preparando para as Olimpíadas de Conhecimento”, explicou.

“Todo o suporte e apoio oferecido pela escola está sendo fundamental para mim nesse processo, pois temos aulas preparatórias para todas as olimpíadas com os melhores professores do país e com um material sensacional, além de existir um setor do colégio especializado nesse processo de aplicação para universidades estrangeiras. Devido a todos esses fatores, posso dizer que me esforço continuamente para atingir os meus objetivos e os meus sonhos e que tenho muito orgulho de minha trajetória pessoal”, completou.

Além de estudar, Ana Luiza contou que gosta muito de ler livros dos mais diversos assuntos, desde obras que abordam problemas sociais até obras de ficção. “Meus tipos de filmes favoritos são drama, ficção científica e obras de época. Minhas músicas preferidas são músicas religiosas e músicas internacionais. Eu concilio tudo com os estudos, porque tenho uma rotina organizada e aquilo que me proponho a fazer ou entender em um dia, eu cumpro, e isso me ajuda a manter uma organização nos estudos e me deixar um tempo livre”, contou.

Ela comentou com a reportagem da Gazeta que foi para Fortaleza na segunda semana de janeiro deste ano, logo após ter sido convidada, e está passando as férias de julho com a sua família em Vargem. “Minha mãe me acompanhou quando fui para Fortaleza no início do ano, mas eles ainda não foram lá para me visitar. Para matar a saudade, eu todo dia converso com meus pais pelo WhatsApp e todo final de semana faço chamadas de vídeos para ver eles e minhas irmãs”, disse.

Conquistas

Com muito estudo e perseverança, Ana Luiza já conquistou diversas medalhas em competições e olimpíadas. A lista de conquistas é bem impressionante. Ela conquistou medalhas em competições organizadas pela escola que estudou no Ensino Fundamental 2, totalizando 7 medalhas de ouro e 1 de bronze.

Em olimpíadas científicas, conquistou medalha de prata na Competição Internacional de Astronomia e Astrofísica (IAAC) – sediada na Alemanha e se classificou entre os 10% melhores do mundo -, medalhas de ouro e prata na Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA), medalhas de ouro na etapa regional da Olimpíada Brasileira de Geografia (OBG), menção honrosa nacional e bronze regional na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) na categoria de escolas privadas, medalhas de prata na Olímpiada de Química do Estado de SP (OQSP), medalha de prata e prêmio de melhor prova feminina da OBOA, medalha de bronze na OBOM (Olimpíada Brasileira Online de Matemática), além de premiações na Canguru de Matemática e na ONC.

Além disso, ficou entre os 150 melhores participantes de Astronomia no Brasil, dentre mais de dois milhões de inscritos, por dois anos consecutivos, o que a possibilitou participar da etapa presencial das seletivas internacionais de Astronomia. Atualmente, continuo participando de outras olimpíadas científicas.

Quanto aos vestibulares, Ana Luiza fez 960 pontos no ENEM em 2022, quando estava no primeiro ano, e passou na UFRJ em Ciências Sociais. Em 2023, obteve, ainda no segundo ano, 980 pontos na redação do ENEM e passou em 12° lugar em Engenharia Civil novamente na UFRJ. Nesse ano, ela participou do vestibular da Universidade Estadual do Ceará (UECE), o qual ocorreu no meio do ano, e passou em segundo lugar no curso de Nutrição, obtendo nota máxima em redação.

O incentivo da família e o apoio dos professores

Ao jornal, Ana contou que sua família é a principal incentivadora nos estudos. “Minha mãe sempre ficava acordada comigo até de madrugada até eu terminar de estudar e meu pai sempre me escutava quando eu queria compartilhar alguma nova ideia que eu estava vendo em um livro ou que tinha pesquisado na internet. Tenho muito orgulho de dizer que meus pais são os principais responsáveis por eu estar hoje estudando em Fortaleza. Sem eles, não teria chegado onde estou hoje”, comentou.

“Meus pais sempre ensinaram a mim e minhas irmãs que, mesmo diante da maior conquista de nossas vidas, não podemos perder a humildade e que sempre devemos ter muita Fé diante dos desafios e ser grato por tudo que Deus fizer em nossas vidas. Eu sempre fui muito religiosa e vou à missa diariamente, pois acredito que em tudo Deus tem um propósito. Minha família e Deus são, com certeza, a base de tudo na minha vida”, relatou.

Durante a entrevista, Ana Luiza também expressou a sua profunda gratidão por todos os professores que teve desde o Ensino Fundamental 1 até o Ensino Médio. “Eles foram essenciais na minha trajetória. Ter recebido o convite para estudar no Farias Brito foi maravilhoso. Confesso que, quando recebi o convite, foi muito emocionante, e estudar lá está sendo uma experiência incrível na minha vida. O grande diferencial do colégio são as aulas preparatórias para as olimpíadas científicas e as incríveis aulas dadas nos cursos voltados aos vestibulares militares e aos vestibulares de Medicina”, disse.

“Também não poderia deixar de agradecer as pessoas que Deus colocou em minha vida. E que tanto me ajudaram ou ajudam. Ao coordenador que me convidou para estudar no Farias Brito e aos amigos que fiz durante minha trajetória, especialmente à minha coordenadora Rebeka Flores, minha eterna gratidão”, completou.

Para finalizar, a jovem relatou que espera inspirar outras pessoas. “Espero que minha trajetória possa inspirar outros estudantes a verem como o estudo pode abrir muitas portas e oportunidades e contribuir para a realização de cada sonho pessoal. Se hoje estudo no melhor colégio do Brasil, é graças à minha dedicação e gosto pelos estudos”, pontuou.