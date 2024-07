Feira Literária dos Associados Escritores em São Paulo

Nesta semana ocorreu a Feira Literária dos Associados Escritores, promovida pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. O evento teve início na segunda-feira, dia 22, com apresentação musical para os presentes e segue até esta sexta-feira, dia 26, em São Paulo. De acordo com o gerente da Coordenadoria, a Feira é aberta ao público.

O evento acontece há mais de 30 anos, mas no formato atual, ou seja, com a presença dos autores, este é o segundo ano. Esteve presente o historiador vargengrandense e colaborador da Gazeta de Vargem Grande, Mario Poggio Jr.

Na primeira foto, Mario está com a professora e escritora Cyntia Russano Silva, que lançou seu novo livro “Caminhos para uma Educação Antibullying”.

Na segunda foto, o vargengrandense está com Tatiane Lima, da Coordenadoria da Educação e Cultura. Na ocasião, a dupla ganhou de brinde o livro do escritor Laé de Souza, intitulado “Revivendo Vidas”.

A Feira acontece na sede da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (AFPESP), localizada na Rua Bettencourt Rodrigues, nº 155, no Centro, próximo da Estação Sé do Metrô.