Painel: Não podem

Felizardo

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB) foi o ganhador de uma moto no sorteio realizado no dia 21, pelo Viva Sorte. O prefeito disse nas redes sociais que vai usar o dinheiro, cerca de R$ 9.000,00, para trocar o portão da garagem de sua casa.

Ligação política

Pelo que pode apurar a reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande, o pré-candidato a prefeito pelo PSDB José Geraldo Fignotti, tem forte ligação com o vereador Celso Itaroti (PSD). Sua pretensão de sair candidato a prefeito não prosperou, pois na convenção realizada esta semana pela Federação de partidos, composta pelo PSDB e Cidadania, não aprovou a sua candidatura, pois ele não havia se filiado a tempo de acordo com a lei eleitoral.

Não podem

Muitas obras estão para ser inauguradas até o final do ano pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (MDB), obras importantes como o PPA, o Clube da Terceira Idade, só para citar duas. Mas, de acordo com a lei eleitoral, desde o dia 6 de julho, três meses antes do pleito, é proibido a qualquer candidato comparecer a inaugurações de obras públicas.

Outras proibições

Pela legislação eleitoral, até a posse das eleitas e dos eleitos, é proibido aos agentes públicos nomear, contratar ou mesmo admitir, dispensar sem justa causa, suprimir, readaptar vantagens ou, por outros meios, dificultar ou impedir o exercício da função de pessoa servidora pública. São vedadas, ainda, a remoção, a transferência ou a exoneração de ofício.