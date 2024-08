Os grandes nomes do Jazz – Dizzy Gillespie

Dizzy Gillespie (John Birks Gillespie)

Nascimento: 21/10/1917 – Cheraw – Carolina do Sul

Morte: 06/11/1993 – Englewood – Nova Jersey

Atividade: Trompete, voz e piano

Estilos e Gêneros que cultivou: Bebop e Jazz afro-cubano

Dizzy Gillespie foi um trompetista, líder de orquestra, cantor e compositor de jazz, sendo uma das maiores figuras no desenvolvimento do movimento bebop no jazz moderno. Poucos instrumentistas eram tão sérios quanto Gillespie na hora de desenvolver um solo.

Dizzy teve uma infância tranquila e cresceu num ambiente familiar saudável.

Desde o começo, parecia predestinado a ser músico. Ele estudou harmonia e teoria musical.

Dizzy Gillespie obteve sucesso a partir do momento em que começou a tocar. Em Paris, observou-se pela primeira vez que ele tocava “diferente” dos demais. Um baterista francês escreveu na época: “Existe na orquestra de Teddy Hill um jovem trompetista muito promissor. É uma pena que não havia nenhuma oportunidade para fazer uma gravação com ele; seu nome é Dizzy Gillespie de longe o músico mais talentoso da banda.”

Após retornar da Europa, Dizzy Gillespie se tornou um músico de grande sucesso tocando em diversas bandas, a maior parte das vezes como solista livre.

A partir de 1941, Dizzy tocou por períodos breves com bandas de diversos astros da Era do Swing, como: Ella Fitzgerald, Coleman Hawkins, Benny Carter e Charlie Barnet, além de ter passado um mês com a cultuada Duke Ellington Orchestra.

O sucesso foi maior ainda quando Dizzy e Parker tocaram juntos no Three Deuses, na badalada rua de Nova-York.

Dizzy Gillespie, aonde estiveres aceite nosso abraço e gratidão por tudo!

Salve, Dizzy Gillespie!

Raul Rodrigues Baía Filho