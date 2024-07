Convenção aprova Magalhães e pastor Juliano para prefeito e vice

As convenções realizadas pelo Partido Liberal (PL) e Partido Progressista (PP) nesta segunda-feira, dia 22 de julho, na Câmara Municipal, aprovaram as candidaturas do vereador Magalhães (PL) para prefeito e do pastor Juliano (PP), vice-prefeito, para disputarem a prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul nas eleições do dia 6 de outubro deste ano.

Cerca de 100 pessoas, segundo os organizadores, participaram das convenções dos dois partidos coligados. Segundo o pré-candidato Magalhães, estiveram presentes no ato, todos os pré-candidatos a vereador, amigos, familiares, apoiadores e lideranças políticas dos dois partidos da região.

Na entrevista que concedeu à Gazeta de Vargem Grande, Magalhães afirmou que ficou extremamente feliz e honrado de poder representar a consolidação de um projeto inovador e que busca a renovação na política local.

Disse que ao lado do pastor Juliano, “ter sido a primeira chapa aprovada e oficializada pela convenção do Partido Liberal e do Partido Progressista, demonstra que estamos unidos em torno de um único propósito, o de servir a população vargengrandense”.

As convenções que tiveram início às 19h30, do PL e às 20h30 do PP, contou com a presença do deputado federal Miguel Lombardi do PL. Para o pré-candidato a prefeito, as convenções superaram as expectativas. “Tendo em vista que na grande maioria das vezes esse processo da convenção visa meramente cumprir formalidades, nós recebemos a presença do deputado federal Miguel Lombardi (PL), além de vários apoiadores, o que nos fez ter a certeza de que estamos no rumo certo”, afirmou ao jornal.

Magalhães disse que além do deputado federal Miguel Lombardi, estiveram presentes o presidente do PL de Casa Branca Thiago Damaceno, que é vereador e pré-candidato a prefeito naquela cidade; o presidente da Câmara de São Sebastião da Grama Lucas Cuete, que também é pré-candidato a prefeito e Henrique Setani, representando o PL de Aguaí.

Indagado sobre os próximos passos que pretende dar com relação à sua candidatura, falou que como dito pelo deputado federal Miguel Lombardi, o PL transmitiu todo apoio pela aprovação da sua candidatura a prefeito.

Afirmou que na ocasião, o deputado Miguel Lombardi teria enfatizado que nenhum outro postulante ao cargo tem mais condições de trazer recursos e desenvolvimento para a cidade do que o Magalhães. “O nosso partido tem a maior bancada no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa de São Paulo em breve contará com o governador Tarcísio de Freitas e sobretudo, tem como principal liderança o ex-presidente Jair Bolsonaro”, teria afirmado.

Finalizando, o pré-candidato a prefeito pelo PL disse que agora quer levar essa mensagem a população vargengrandense. Agora, deverá enviar a documentação para a Justiça Eleitoral para o registro das candidaturas e aguardar a homologação da sua candidatura, do seu vice e também dos candidatos a vereador pelos partidos que o apoiam. Os registros podem ser feitos até o dia 15 de agosto.

Candidatos a vereador

Na convenção, foram aprovadas as candidaturas para vereador dos partidos. Pelo PL, foram aprovados Abimael Barros, Audélia da Enfermagem, Ditinho Canaroli, Claudio Cherulli, Deo Fabiano, Eduardo Verona, Gustavo Bueno, Hilário Eletricista, Juliana Fermoselli, Lu, Marcão do Gás, Rose Gonzaga, Nei Polícia e Vanessa Martins.

As candidaturas aprovadas pelo PP, foram de Carina Marini, Célia Vieira, Daniel Matosinhos, Douglas Moreira, Budo, Felipe Carossi, Gabriel Pavan, João do Moto Táxi, Missionária Josy Vicente, Luciano Bertoleti, Abençoado Som, Rogéria Bortoluci, Romeu do Gás e Giany.

Fotos: Arquivo Pessoal