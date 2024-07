PSDB/Cidadania aprovam apoio a Celso Ribeiro e Guilherme

A convenção partidária realizada pela Federação PSDB/Cidadania nesta quarta-feira, dia 24 de julho, às 19hs, aprovou por unanimidade do seu colegiado, em apoiar a chapa dos pré-candidatos Celso Ribeiro (Republicanos) para prefeito e Guilherme Nicolau (MDB) para vice, nas eleições municipais que acontecerão no dia 6 de outubro deste ano.

A pré-candidatura a prefeito pelo PSDB de José Geraldo Fignotti, 49 anos, tendo como vice Martanilza de Melo, não foi aprovada pelo colegiado da Federação, que também não aprovou a chapa de vereadores do partido proposta por José Geraldo, ficando o PSB sem apresentar candidatos a prefeito e também a vereadores nas eleições municipais.

As federações partidárias são diferentes das coligações. Nas federações, os partidos são obrigados a se manter unidos, como uma única sigla, por pelo menos quatro anos. Nas coligações, a aliança política se dá somente durante o período eleitoral. A Federação PSDB/Cidadania foi formada em 2022 pelo Partido da Social Democracia Brasileira e pelo Cidadania.

Em Vargem Grande do Sul, a Federação foi aprovada e atualmente é presidida pelo vereador Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho, que é filiado ao Cidadania. Antes, Canarinho era filiado ao PSDB, do qual também foi presidente.

Na entrevista que concedeu à Gazeta de Vargem Grande, Canarinho disse que a convenção seguiu os trâmites normais, foi tranquila e dela participaram cerca de 60 pessoas entre convidados e filiados do PSDB e do Cidadania. Ela foi realizada no Espaço Varanda.

A primeira deliberação dos convencionais foi com relação à eleição majoritária, dos candidatos a prefeito e vice, sendo que duas chapas foram inscritas. A do candidato a prefeito pelo PSDB, composta pelos pré-candidatos José Geraldo Fignotti e Martanilza de Melo ou a chapa dos pré-candidatos Celso Ribeiro/Guilherme Nicolau, que também se inscreveram para saber quem a Federação iria apoiar. Ambos os pré-candidatos fizeram uso da palavra, se apresentando aos presentes e pedindo votos para suas candidaturas.

Candidatos a vereador pelo Cidadania

Mulheres: Sílvia Helena Paluan Fassina, Rosineia do Santos Silva, Simome de Faria Rossetto, Erica Silma Di Iorio, Isabel Pedroso Schiavo. Homens: Canarinho, Serginho da Farmácia, Antônio Henrique Martotto, Márcio Osório Mengali, Antônio Carlos Bertoleti, Lindoma Gonçalves Loiola, Wilson Luís Fermoselli Ronqui, Richard Alberto Generoso e Clodoaldo Sala.

Fotos: Arquivo Pessoal