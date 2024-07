José Geraldo e Martanilza não podiam se candidatar

Após os pré-candidatos fazerem uso da palavra, foi solicitado que os mesmos apresentassem as certidões de filiação partidária. Neste momento, verificou-se que a filiação de José Geraldo e Martanilza no PSDB não cumpria o prazo eleitoral, uma vez que eles deveriam estar filiados no partido até o dia 5 de abril, de acordo com a Lei Eleitoral, que prevê que os candidatos devem estar filiados seis meses antes do pleito que acontecerá no dia 6 de outubro. Na checagem feita, constatou-se que José Geraldo e Martanilza constavam na Justiça Eleitoral como tendo sido filiados no dia 15 de abril, portanto, depois do prazo legal.

Segundo apurou a reportagem do jornal, os pré-candidatos do PSDB disseram que tinham feito suas filiações em março, como constava em suas fichas de filiação e não sabiam o que tinha ocorrido, pois só apareceram como filiados em abril junto à Justiça Eleitoral.

Segundo o vereador Canarinho, que presidia a Federação durante a convenção, para que não pairassem dúvidas, foi proposto que mesmo estando inviabilizadas as candidaturas dos dois postulantes do PSDB, fosse colocado em votação tanto a chapa encabeçada por José Geraldo, como também a chapa de Celso Ribeiro e Guilherme, sendo que o colegiado composto por dez membros da Federação, votaram a favor de apoiar Celso Ribeiro para prefeito e Guilherme Nicolau para vice.

Com relação à votação à chapa proporcional, dos pré-candidatos a vereador, uma chapa do PSDB indicada por José Geraldo contendo cerca de onze nomes, não foi aprovada pelo Colegiado, ficando decidido o apoio dos candidatos a vereador da chapa apresentada pelo Cidadania, contendo 14 nomes, sendo cinco mulheres e nove homens.

“O próximo passo agora será o registro das candidaturas a vereador dos nossos candidatos e trabalhar no apoio dos pré-candidatos a prefeito e vice aprovado em convenção pela Federação, que é o Celso Ribeiro e o Guilherme Nicolau”, afirmou Canarinho.

José Geraldo diz que vai à Justiça

Em uma resposta enviada à Gazeta de Vargem Grande, José Geraldo contestou a votação do colegiado da Federação, dizendo que o mesmo deveria ter membros dos dois partidos e não somente do Cidadania.

Ele questionou a formação do colegiado, que deveria ser formado com base na votação que os partidos tiveram na última eleição municipal e não da forma em que foi feita. Que a convenção deveria ter sido suspensa e enviada a decisão para o diretório estadual e não ter decidido que somente os candidatos do Cidadania teriam direito a participar da próxima eleição municipal.

“Aqui a decisão ocorrida é ilegal e causa danos materiais e morais a todos os pré-candidatos do PSDB”, afirmou. Também disse que o PSDB por ter sido o partido mais votado na última eleição municipal, ele deveria indicar o presidente da Federação e que os membros do PSDB local buscarão suas candidaturas junto à Justiça Eleitoral.

Conforme matéria publicada no jornal na semana passada, o presidente da Federação, vereador Canarinho, afirmou que até hoje foram cumpridas todas as formalidades legais na constituição da Federação, conforme seu estatuto.

Falou que a chapa da Federação foi constituída e sua diretoria composta por membros do partido Cidadania, pois na época, em março deste ano, o diretório do PSDB estava inativo em Vargem Grande do Sul por decisão do partido a nível estadual.