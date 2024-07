União Solidária realiza 1ª Semana das Entidades

Representantes de entidades sociais integrantes da Campanha União Solidária 2024, iniciativa do Instituto Dexis e da Sicredi Dexis, participaram da 1ª Semana das Entidades em quatro cidades do Estado de São Paulo nos dias 10 e 11 de julho. Os encontros foram promovidos em São João da Boa Vista e Mogi Mirim, Rio Claro e Piracicaba, respectivamente, municípios localizados nas regiões centro-leste e centro paulista. De Vargem Grande do Sul, participou representantes da Casa de Passagem.

Comandadas por Gisely Almeida, gestora do Instituto Dexis e coordenadora da União Solidária, e por Marcelo Bergamo, assessor da campanha, as reuniões tiveram o objetivo principal de um maior envolvimento das entidades com a campanha, alinhamento e troca de experiências, além da apresentação de dados do andamento da União Solidária neste ano. Na ocasião também foram tratados assuntos referentes aos números gerais da campanha, dicas de engajamento, cupons online, premiação e ranking das entidades, lançamento de curso online e pesquisa de satisfação.

Em São João da Boa Vista, o encontro aconteceu no Hotel Giordano Mantiqueira, na manhã do dia 10 de julho, e contou com a presença de representantes de entidades de alguns municípios como Aguaí (Instituto Criança Ativa), Águas da Prata (Lar Nossa Senhora de Lourdes), Divinolândia (Instituto Criança Ativa), São José do Rio Pardo (Pevi e Rotary Club), Santo Antônio do Jardim (Paróquia Santo Antônio) e Vargem Grande do Sul (Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão).

“Nós, do Instituto Dexis, trazemos a União Solidária como uma ferramenta que apoia as entidades a captarem recursos. Elas têm um cunho bastante filantrópico e atuam com a comunidade em situação de vulnerabilidade e risco, atendendo os públicos com maiores necessidades; outras também trabalhando o desenvolvimento local. E a campanha é uma forma de potencializar esse alcance. A entidade, quando ela apoia e participa da campanha, se torna parte de uma grande rede de compromisso, onde de um lado tem a organização da campanha — a Sicredi Dexis, o Instituto Cocamar e a realização pelo Instituto Dexis —, e, de outro, as entidades que vêm com o grande objetivo de participação, captando recursos e ajudando as comunidades em que estão inseridas”, afirmou a gestora Giseli Almeida, há sete anos à frente da União Solidária.

Segundo a gestora, a ideia dos encontros é a de fortalecer o relacionamento com as entidades. “Fazer troca de experiências, de estratégias de vendas dos cupons da campanha, mas também falar de questões como cooperativismo e voluntariado, trabalhando o engajamento e o reforço delas na União Solidária. Quanto mais vendem os cupons, maior é o resultado. E o recurso fica 100% para que implementem os projetos inscritos por elas”. explicou.

Para o padre Marcelo Max Grespan, da Paróquia Santo Antônio, de Santo Antônio do Jardim, o encontro “foi uma grande oportunidade de estarmos diante desse cooperativismo, também conhecer as demais entidades que estão participando, trocarmos ideias e também recebermos mais informações sobre a União Solidária, termos toda essa parceria tão importante que a Sicredi Dexis está realizando conosco. Esse encontro me ajudou a perceber que, por meio desses cupons, podemos incentivar ainda mais a participação e o envolvimento das pessoas com a comunidade”.

Naquela cidade, de acordo com o sacerdote, a venda de cupons tem acontecido junto aos eventos desenvolvidos pela paróquia, também nas missas e por intermédio de agentes pastorais.

João Aparecido dos Santos, presidente do Lar Nossa Senhora de Lourdes, de Águas da Prata, frisou sobre a importância da reunião para o crescimento enquanto entidade. “Mas também quero reforçar que, em apenas dois dias, nós vendemos 200 cupons na nossa festa de 80 anos do lar, que existe de 1944. Estamos participando da campanha e, agora, com essa reunião, estou aprendendo cada vez mais. Ela foi importante para sabermos como nos aperfeiçoar ainda mais e alavancarmos as vendas dos cupons”, comentou.

Lançamento de Curso

Durante as apresentações também foi lançado um curso online de ‘Gestão de Organização da Sociedade Civil’, já disponível na plataforma da Fundação Sicredi. Nele, o interessado aprenderá detalhes sobre Aspectos Jurídicos no Terceiro Setor, a Elaboração e Adequação do Estatuto Social, o Planejamento Estratégico para Organizações da Sociedade Civil, a Captação de Recursos, a Governança em Organizações da Sociedade Civil e a Venda de Produtos e Serviços por Organizações da Sociedade Civil. “É mais uma contribuição que estamos trazendo para as entidades, porque sabemos, muitas vezes, das dificuldades do dia a dia, das diversas temáticas que permeiam a execução dos projetos por elas desenvolvidos. Então, a ideia é mais uma ferramenta de colaboração”, pontuou.

União Solidária

Realizada em 135 cidades do norte e noroeste do Paraná e centro e centro-leste paulista, a campanha União Solidária arrecada recursos para entidades sociais e teve o primeiro sorteio em 11 de maio, quando foram sorteados três iPhones 15 para quem comprou cupons até 7 de maio. Ao longo do ano serão realizados outros dois sorteios com os mesmos prêmios e, em 30 de novembro, haverá o sorteio final de três veículos Fiat Mobi, um para cada regional: centro/centro-leste paulista, norte e noroeste do Paraná.

Promovida pelo Instituto Dexis e em sua sétima edição, a campanha é voltada para 555 entidades que atendem crianças, adolescentes, jovens, adultos, mulheres, idosos, pessoas com deficiência e em tratamento de câncer. Neste ano, até o momento, a União Solidária teve a inscrição de 588 projetos, já impactou mais de 400 mil vidas e arrecadou mais de R$ 2 milhões.

Para participar, cada entidade inscreve um projeto, que é avaliado pelos organizadores. Depois, a instituição recebe cupons, no valor total do projeto, e fica com o total das vendas. A campanha tem o apoio da Sicredi Dexis e do Instituto Cocamar.

Para concorrer aos prêmios, basta comprar cupons físicos ou digitais de representantes e voluntários das entidades participantes, sendo necessário registrar os cupons no site campanhauniaosolidaria.com.br. No sorteio final, as entidades responsáveis por vender os cupons premiados ganharão um iPhone.

Desde 2018, a União Solidária arrecadou mais de R$ 23 milhões, beneficiando cerca de 1.500 mil entidades e impactando 3,84 milhões de vidas.