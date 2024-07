Escritora lança segundo livro sobre educação antibullying

A escritora e professora Cynthia Russano Silva lançou um novo livro sobre a importância de combater o bullying. Seu novo livro é intitulado “Caminhos para uma educação antibullying”.

Cynthia é de Minas Gerais e está participando da Feira Literária dos Associados Escritores, evento promovido pela Coordenadoria de Educação e Cultura, que teve início na segunda-feira, dia 22, e chega ao fim nesta sexta-feira, dia 26. A autora é sócia da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo.

A escritora é bacharel em Comunicação Social/Relações Públicas (UNISA), licenciada em Magistério para as séries iniciais (USP), pós-graduada em Administração Escolar com ênfase em Bullying na Escola (FCE), pós-graduada em bullying, violência, preconceito e discriminação da escola (UNIFESP). Ela também é palestrante.

O livro foi presenteado à Gazeta de Vargem Grande pelo colaborador do jornal Mario Poggio Jr., devidamente autografado pela autora, que escreveu: “Ao Jornal Gazeta de Vargem Grande, grata pelo apoio à luta contra o bullying e por uma educação antibullying. Com carinho, Cynthia Russano”.

Este é o segundo livro da autora, que no ano passado lançou “Vozes do Bullying”, um livro que fala do papel da escola para cessar o bullying e traz histórias reais de pessoas que conseguiram enfrentar a intimidação.

Para adquirir um exemplar, entre em contato com a autora pelo telefone (11) 94830-3210.